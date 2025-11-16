Egipatski aristokrat iz Pule: 'U Osijeku sam rođen, živio u Kairu i Danskoj. Tad sam otkrio Istru'

Hassan Abdelghan je u Puli svima poznat lik. Ljubitelj umjetnosti i vlasnik kultne galerije, vrhunski fotograf, profesor i edukator, čovjek sa životnom pričom koju biste mogli slušati satima. Rođen je u braku u kojem je ljubav povezala njegovu majku Hrvaticu, Osječanku, i oca Egipćanina, pripadnika tamošnje bogate, aristokratske obitelji. Upoznali su se u Poreču pedesetih godina i već tad kao da je sudbina odredila da će Istra jednog dana igrati važnu ulogu u Hassanovu životu. Njegovi roditelji otišli su živjeti u Kairo, no majka je odlučila Hassana doći roditi u Osijek. Tamo je došao na svijet 1965. godine i potom sljedećih sedam proveo u Kairu, dok se obitelj nije konačno skrasila u Osijeku. U Kairu je, priča, išao u elitnu, privatnu englesku školu, a kasnije, tijekom osječkih srednjoškolskih dana, povukla ga je, priznaje, njegova hipi strana karaktera, pa je tih osamdesetih napustio školovanje i otišao lutati po Africi.

