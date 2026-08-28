EKOLOŠKE CRNE TOČKE Mještani Samobora: 'Godinama živimo uz smeće i smrad, užasno je!'

Godinama su im pod prozorom smeće i smrad. Ilegalno odlagalište u Vrbovcu Samoborskom, nastalo na lokaciji planiranoj za pretovarnu stanicu, postalo je ruglo i prijetnja zdravlju stanovnika, posebno zbog blizine kuća i položaja na vodozaštitnom području.

Jedan od stanovnika koji živi stotinjak metara od odlagališta kaže da je ljeti zbog smrada, muha i drugih insekata gotovo nemoguće disati.

- Kvaliteta zraka je užasna, osobito ljeti. Jedva čekamo da se riješi ovaj problem - rekao je jedan od mještana.

Problem, naime, traje od 2020., kada je Zagrebačka županija tvrtki Royal Media izdala dozvolu za gospodarenje otpadom. Grad Samobor žalio se na dozvolu, obraćao inspekcijama i tražio uklanjanje otpada. Inspekcija zaštite okoliša 2021. naredila je uklanjanje 2.142 tone otpada, no tvrtka nije postupila po rješenju, zbog čega su uslijedile kazne i ukidanje dozvole. Otpad ipak nije uklonjen, a njegova se količina danas procjenjuje na oko 8.000 tona, od čega gotovo tri četvrtine čini plastika.

Tvrtka iz Pripuzove grupe najjeftinija

Pomak je ostvaren 2025., kada je lokacija uvrštena među prioritete za sanaciju. Fond za zaštitu okoliša proveo je 2026. postupak nabave, zaprimivši šest ponuda unutar procijenjene vrijednosti od 3,84 milijuna eura bez PDV-a te sada pregledava dokumentaciju prije izbora izvođača. Grad Samobor sudjelovat će u sufinanciranju sanacije. Najjeftiniju ponudu je prema zapisniku Fonda za zaštitu okoliša dao Eko Flor Plus, tvrtka koja se bavi prikupljanjem i reciklažom plastike i u sastavu je Cios grupe Petra Pripuza. Oni su ponudili riješiti nagomilani otpad za 2,4 milijuna eura. Na natječaju su još sudjelovale i ugedne tvrtke, ali i manje obiteljske tvrtke: Od Hamburger Recyclinga, Saubermachera, Metisa, pa dao manjih tvrtki poput Babić ili Tabak grupe. Njihove ponude su u rasponu od 3,7 do 4,6 milijuna eura s PDV-om.

24sata Ilegalno odlagalište otpada u Vrbovcu Samoborskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odlagalište na vodozaštitnom području

- Dolaskom na vlast 2021. godine naslijedili smo ovaj problem, koji je nastao 2020. godine izdavanjem dozvole navedenoj tvrtki od strane Zagrebačke županije, i odmah ozbiljno pristupili njegovu rješavanju. Nažalost, trebalo je proći više od pet godina da dođemo do konkretne faze sanacije. Razumijem nezadovoljstvo građana koji godinama očekuju da se ovaj problem riješi. Odlagalište u Vrbovcu stavljeno je u prioritetnu sanaciju. Model sanacije dogovoren je zajedničkim snagama Grada, Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a planira se primijeniti i na drugim odlagalištima u Hrvatskoj. Sukladno tom dogovoru, Grad Samobor sudjelovat će u sufinanciranju troškova sanacije - rekla je gradonačelnica Samobora Petra Škrobot za 24sata te dodala da je posebno važno naglasiti da se odlagalište nalazi na vodozaštitnom području i u blizini obiteljskih kuća, zbog čega su kontinuirano inzistirali na što hitnijem rješenju.

- Sukladno svemu navedenom, očekujemo da sanacija započne što prije. Bez puno galame, ali odgovorno i uporno, činimo sve da ovaj dugogodišnji problem što prije dobije konkretnu sanaciju, na zadovoljstvo svih građana- rekla je gradonačelnica Petra Škrobot.

Otpad prekrivaju zemljom

No ilegalno odlagalište u Vrbovcu Samoborskom nije jedini otpad koji muči Samoborce. Naselje Pavučnjak, također kod Samobora već se godinama bori s ilegalnim odlaganjem otpada na privatnoj parceli u blizini obiteljskih kuća. Mještani navode da se ondje odlažu stiropor, staklena vuna, kante, pa čak i azbestne ploče. Otpad se nakon iskrcavanja brzo prekriva zemljom kako bi se prikrio i otežao očevid. Unatoč više od 70 prijava komunalnom redarstvu, policiji i Državnom inspektoratu, kamioni i dalje dolaze danju i noću. Mještani strahuju od onečišćenja jer se vodom opskrbljuju iz bunara. Tvrde i da je nasipavanje promijenilo teren, zatrpalo put te ugrozilo pristup njihovim parcelama.

24SATA Ilegalni otpad u Pavučnjaku kraj Samobora | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dostavili policiji snimke

Grad Samobor poručuje da od prvih prijava kontinuirano postupa zbog sumnje na nepropisno odlaganje otpada u Pavučnjaku. Komunalni redari su 2023. utvrdili nepropisno odbačen otpad na privatnim parcelama, nakon čega je izdano i izvršeno rješenje o njegovu uklanjanju. Nakon novih prijava građana redari su izlazili na teren, provodili dodatne i prikrivene nadzore te prikupljali raspoložive informacije. Grad je 16. srpnja 2025. policiji dostavio fotografije, videosnimke i druge materijale koji su upućivali na moguće dovoženje, istovar i prikrivanje otpada. Komunalni redar i inspektor zaštite okoliša 30. srpnja na lokaciji su zatekli radni stroj, vozilo i osobe povezane s radovima. Grad i policija ponovno su postupali tijekom rujna i studenoga, kada su na lokaciji evidentirana vozila povezana s aktivnostima na spornim parcelama.

Sredinom rujna prošle godine postavljena je i autonomna nadzorna kamera uz prilaz zemljištu.

Iz Grada naglašavaju da komunalno redarstvo ne može provoditi kriminalističke istrage ni odlučivati o kaznenoj odgovornosti, za što su nadležni policija, inspekcija i državno odvjetništvo. Ali i da nitko nema pravo radi privatnog interesa ugrožavati okoliš, tlo, vodu i zdravlje naših građana.

- Od samoga početka Grad Samobor koristi i nastavit će koristiti sve zakonske mogućnosti koje mu kao jedinici lokalne samouprave stoje na raspolaganju, od postupanja komunalnog redarstva i izricanja najviših novčanih kazni do podnošenja prijava Državnom inspektoratu i policiji radi kaznenog progona. Za učinkovito otkrivanje i sankcioniranje ovakvih slučajeva nužna je brza, odlučna i koordinirana pomoć svih nadležnih državnih institucija. Grad će i dalje bez odgode dostavljati sve raspoložive informacije i dokaze policiji, inspekciji i državnom odvjetništvu, a od njih očekujemo da u okviru svojih ovlasti poduzmu sve potrebne radnje i osiguraju odgovornost počinitelja. Zaštita naše vode i okoliša bezuvjetni je prioritet, stoga apeliram i na sugrađane da svako onečišćenje odmah prijave kako bismo zajednički i beskompromisno zaštitili Samobor - istaknula je gradonačelnica Petra Škrobot.

24sata Ilegalno odlagalište otpada u Vrbovcu Samoborskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dok se u Vrbovcu Samoborskom čeka izbor izvođača i početak sanacije, u Pavučnjaku građani i dalje očekuju konkretan završetak postupanja nadležnih tijela. Oba slučaja pokazuju koliko se dugo posljedice nepropisnog gospodarenja otpadom mogu osjećati kada se odgovornost prebacuje između različitih institucija. Za stanovnike pritom nije presudno tko je formalno nadležan, nego kada će otpad nestati iz njihove neposredne blizine i hoće li se utvrditi tko ga je ondje dovezao. Do tada će mještani nastaviti pratiti situaciju, prijavljivati nove slučajeve i tražiti zaštitu okoliša, pitke vode i zdravlja svojih obitelji.