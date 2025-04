Ekonomist: 'Trump je ovom odlukom bacio nuklearnu bombu na svjetsku trgovinu'

Politički stavovi Donalda Trumpa kroz desetljeća su se značajno mijenjali, no u jednoj stvari je bio ustrajan – od osamdesetih godina on je stava da su carine učinkovit alat jačanja američkog gospodarstva, piše u četvrtak BBC.

Republikanac je sad stavio svoje predsjedništvo kao ulog na to da je u pravu. Dan ranije, u Vrtu ruža Bijele kuće, Trump je okružen prijateljima, konzervativnim političarima i ministrima iz vlade najavio nove visoke carine na niz država – saveznice, suparnice i neprijateljske zemlje.

Da dugo zagovara carine Trump je podsjetio i u svom govoru, kao i to da je kritizirao sporazume slobodne trgovine poput NAFTA-e i Svjetsku trgovinsku organizaciju, piše britanski medij.

Najavio je da će u narednim danima njegove mjere naići na otpor „globalista” i „posebnih interesa”, no pozvao je Amerikance da vjeruju njegovom instinktu.

„Nemojte nikad zaboraviti da su se sva predviđanja naših suparnika o trgovini u proteklih 30 godina pokazala u potpunosti pogrešna”, rekao je američki predsjednik.

U svom drugom mandatu Trump je ovaj put okružen istomišljenicima u vladi te dominira republikanskom strankom koja ima većinu u oba doma Kongresa. To mu omogućuje da napokon prelije u stvarnost svoju viziju trgovinske politike „Amerike na prvom mjestu”.

Takve su politike, tvrdi predsjednik, SAD učinile bogatom nacijom prije jednog stoljeća, a to će se ponoviti.

„Godinama su marljivi američki građani bili primorani sjediti sa strane dok se druge nacije postajale bogate i moćne, u velikom dijelu na naš trošak”, rekao je.

„Današnjim odlukama napokon ćemo uspjeti učiniti Ameriku ponovno velikom – većom nego što je ikad bila”, rekao je.

Svojom je odlukom na sebe preuzeo ogroman rizik, piše BBC.

Ekonomisti svih škola upozoravaju da će ogromne carine – 53 posto Kini, 20 posto Europskoj uniji i Južnoj Koreji, te 10 posto kao minimum za sve države – postati teret američkim potrošačima, podići cijene te možda uzrokovati i svjetsku recesiju.

Ken Roggoff, bivši glavni ekonomist Međunarodnog monetarnog fonda, tvrdi da je vjerojatnost da će SAD kao najveće svjetsko gospodarstvo ući u recesiju Trumpovom objavom narasla na 50 posto.

„Upravo je bacio nuklearnu bombu na svjetski trgovinski sustav”, kazao je Roggoff za BBC.

Trumpovim potezom riskira se trgovinski rat i s nizom zemalja s kojima je SAD ranije jačao savezništvo. Washington primjerice vidi Japan i Južnu Koreju kao protutežu kineskim ekspanzionističkim ambicijama. No te tri zemlje, povijesne suparnice, nedavno su najavile da će zajedno raditi na odgovoru američkim trgovinskim politikama.

Ako Trump uspije on će iz temelja preoblikovati svjetski ekonomski poredak koji je nakon Drugog svjetskog rata gradio i SAD. Republikanac očekuje povratak industrijske proizvodnje, stvaranje novih izvora prihoda te veću otpornost i samodostatnost zemlje.

To je ambiciozan cilj za koji mnogi misle da je veoma nerealan, piše BBC. Ali predsjedniku opsjednutom svojim naslijeđem i ostavljanjem traga u povijesti, bilo to završavanjem ratova, preimenovanjem zaljeva, proširivanjem američkog teritorija ili ukidanjem američkih ministarstava, to je najveća nagrada koju može dobiti.

Bio bi to, kako je sam rekao, američki „Dan oslobođenja”.

Jasno je da će njegova odluka gotovo sigurno predstavljati povijesnu promjenu. Pitanje je hoće li ona ostati zapamćena kao postignuće ili krah.