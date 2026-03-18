Ekonomski analitičar: 'Rast cijena nekretnina će usporiti'

Rast cijena nekretnina sljedećih godina mogao bi usporiti, program priuštivog stanovanja trebao bi utjecati na cijene tek u dužem razdoblju, dok je kupnja nekretnine i dalje najbolji čuvar ulaganja, rečeno je u srijedu tijekom "R:ED konferencije o nekretninama", koja je održana u organizaciji Hesa Grupe.

Ekonomski analitičar Velimir Šonje kazao je da je rast cijena nekretnina rezultat relativno dobre makroekonomske slike zadnjih nekoliko godina. Hrvatska je među zemljama s najvećim rastom BDP-a i plaća i posljedica je nešto veća inflacija, ali i rast cijena nekretnina, kazao je Šonje, podsjetivši da su cijene nekretnina prema posljednjim podacima na godišnjoj razini porasle 13,8 posto.

Istaknuo je da su cijene nekretnina proteklih nekoliko godina rasle znatno brže od inflacije.

"Na neki način one su zaštitile vrijednost imovine", naglasio je Šonje, objasnivši da su se zadnjih godina realni povrati na ulaganje u nekretnine kreću između pet i sedam posto, što je iznimno visoko i u svjetskim okvirima.

Ljudima je ulaganje u nekretnine, kazao je, bliže nego neki alternativni oblici ulaganja, odnosno čuvanja imovine. S druge strane, što se ulagačke perspektive tiče predlaže diversifikaciju ulaganja, ako se to može.

Govoreći o vladinom planu priuštivog stanovanja, smatra da se dijelom pojavio kontraučinak te da je to dodatno ubrzalo rast cijena. Rješenje vidi u većoj izgradnji i ponudi nekretnina što, međutim, izaziva niz dodatnih problema - od kvalitete prostornih planova, integralnog prostornog planiranja u gradskim aglomeracijama, gradnje u vis i sl.

Analizirajući tržište nekretnina u sljedeće dvije godine, naglasio je da ne treba očekivati visoke prinose, odnosno rast cijena kakvi su bili proteklih godina, ali isto tako ne vidi da će u budućnosti doći do nekog bitnijeg pada ili stagnacije prodaje nekretnina.

Odgovarajući na pitanje zašto u Hrvatskoj nema više novih nekretnina, direktor Opereta nekretnina Borislav Vujović kazao je da probleme, uz ostalo, vidi u sporom izdavanju građevinskih dozvola što je, smatra, dugotrajan proces koji demotivira investitore da uopće uđu u posao s izgradnjom stanova.

"Nemamo ni dovoljno kvalitetnih zemljišta za investitore, a ne treba zanemariti ni visoku ulaznu cijenu građevinskih radova i radne snage", istaknuo je.

Podsjetio je da je promet u trgovanju nekretninama pao, ali su stanovi u Zagrebu i dalje značajno cjenovno rasli. Pretpostavlja da bi u budućem razdoblju rast cijena mogao usporiti. Smatra da bi vladin plan o priuštivom stanovanju mogao stabilizirati cijene nekretnina, ali tek u dužem razdoblju.

Zastupnica u Europskom parlamentu (EP) Nikolina Brnjac kazala je da je EP nedavno donio važan dokument koji se odnosi na rješavanje stambene krize u cijelom EU-u.

"Taj dokument govori kako riješiti nedostatak ponude stanova, kako ubrzati gradnju - od digitalizacije, samih procedura, smanjenja birokracije, ali i kako bespovratnim sredstvima kojih će biti u velikim iznosima na raspolaganju svim državama EU-a, napraviti analizu koliko priuštivih stanova po gradovima treba", istaknula je Brnjac.

Rekla je i da na području cijele Europe nedostaje 10 milijuna stanova.