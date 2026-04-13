EKSKLUZIVAN VIDEO Policajci s dugim cijevima upali u kuću u Šestinama: Vezali su ga i odveli
Sve je bilo zabarikadirano. Morali su razvaliti vrata kako bi ušli, ispričao je jedan od svjedoka policijske akcije tijekom koje je u noći na ponedjeljak uhićen maloljetnik osumnjičen za ubojstvo u Zagrebu.
Sve se odvijalo, kaže, u jednoj kući preko puta groblja u Šestinama.
- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhitili, odveli u auto i ispitivali detalje - ispričao je svjedok.
Iako policija službeno nije utvrdila identitet žrtve, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je riječ o 22-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
