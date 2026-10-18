EKSKLUZIVNA SNIMKA Policajci su ga izvukli iz auta usred bijela dana: 'Glava mu je bila krvava'

Čuli smo dernjavu i škripu guma. Čovjeka su izvukli iz automobila. Glava mu je bila krvava, rekao nam je čitatelj o dramatičnim scenama u subotu usred bijela dana u Zagrebu. Zagrebačka policija za 24sata rekla je kako su uhvatili čovjeka koji je urkao auto. Dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg sumnjiče da je u subotu ukrao automobil na Trešnjevci. Policija navodi da je nešto prije 8 sati u Zvorničkoj ulici uzeo Škodu Octaviju u vlasništvu 46-godišnjaka. Vlasnik je, prema dosad utvrđenim informacijama, ostavio vozilo upaljeno i otključano, bez nadzora, što je osumnjičeni iskoristio.

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Pokretanje videa... VIDEO Uhićenje na Selskoj cesti u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Nekoliko sati poslije policajci su na Selskoj cesti uočili Škodu kojom je upravljao muškarac kojeg povezuju s krađom te su ga zaustavili. Osumnjičeni je tada pokušao izaći iz automobila i pobjeći, a policija je, kako bi ga spriječila, uporabila tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Muškarac se aktivno opirao, navodi policija. U događaju su lakše ozljede zadobili osumnjičeni i dvojica policajaca. Liječničku pomoć pružili su im u policijskim prostorijama. Policija procjenjuje materijalnu štetu na oko 15.000 eura.

Nakon kriminalističkog istraživanja podnijela je kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičenog je u zakonskom roku predala pritvorskom nadzorniku. Policija navodi i da je ranije više puta postupala prema njemu te ga kazneno prijavljivala.