Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1
PODRŠKA S TRIBINA
EKSKLUZIVNA FOTKA Kolinda bodrila Vatrene: 'Uvijek nam izmisle penal kojega nema...'
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Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pratila je s tribina nastup hrvatske reprezentacije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a ekskluzivno donosimo fotografiju na kojoj u crvenoj haljini navija za Vatrene.
- Uvijek. Ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojega nema - poručila je kratko Kolinda.
Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1 te se oprostila od Mundijala u Torontu.
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka hrvatski reprezentativci bili su vidno potreseni. Emocije su bile snažne, a pojedini igrači nisu uspjeli zadržati suze nakon bolnog poraza i završetka natjecanja.
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