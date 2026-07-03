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PODRŠKA S TRIBINA

EKSKLUZIVNA FOTKA Kolinda bodrila Vatrene: 'Uvijek nam izmisle penal kojega nema...'

Piše Ivan Jukić,
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EKSKLUZIVNA FOTKA Kolinda bodrila Vatrene: 'Uvijek nam izmisle penal kojega nema...'
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Foto: Ustupljene fotografije
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Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pratila je s tribina nastup hrvatske reprezentacije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a ekskluzivno donosimo fotografiju na kojoj u crvenoj haljini navija za Vatrene.

- Uvijek. Ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojega nema - poručila je kratko Kolinda.

Foto: Ustupljene fotografije

 Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1 te se oprostila od Mundijala u Torontu.

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Nakon posljednjeg sučevog zvižduka hrvatski reprezentativci bili su vidno potreseni. Emocije su bile snažne, a pojedini igrači nisu uspjeli zadržati suze nakon bolnog poraza i završetka natjecanja.

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Komentari 2
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