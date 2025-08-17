EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'

Grupa slovenskih turista napadnuta je na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji. Iako policija do objave ovog teksta nije objavila ništa vezano za napad, novinari 24sata ekskluzivno su razgovarali s napadnutim Slovencima.

- Mi smo se družili na vikendici moje cure, vikendica se nalazi kod hotela, oko 21 sati smo sišli s vikendice prema plaži, to je plaža od hotela, spustili smo se dolje da ne smetamo susjedima. Bili smo tamo sat ili sat i pol vremena. Prišao nam je jedan od zaštitara, rekao nam je da se maknemo s plaže, mi smo njemu rekli da nam objasni koji zakon kaže da se moramo maknuti s plaže - započinje priču pretučeni muškarac.

Ekskluzivna snimka

Pokretanje videa... 00:22 Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

Kaže da su nakon toga poručili zaštitarima da zovu policiju, s obzirom na to da oni nisu, kako kaže, niti razbijali niti nekome smetali.

- Nakon toga zaštitar je otišao ali se vratio s još jednim svojim kolegom, taj kolega bio je jako agresivan, počeo se derati na nas, rekao nam je 'vi Slovenci da ste odmah vratili u Sloveniju, odakle ste došli', bio je jako agresivan pokazivao je zube, izgledao je kao životinja. Ponovio sam mu neka slobodno zovu policiju - govori mladić.

Foto: 24sata

Dodao je i da su se zaštitari nakon toga vratili s još jednim kolegom, dakle bilo ih je trojica, koji su rekli da su zvali policiju.

- Rekli smo oke ali ne želimo je s vama čekati, osjećali smo se ugroženo, htjeli smo otići nazad u vikendicu i sačekati policiju. Rekli su nam ne, nećete vi nikamo otići, jedan par je otišao gore, krenuli smo i ja i moja djevojka i zaštitar me povukao za majicu, ja u tom trenutku kreće sve snimati mobitelom, derao se nakon toga na mene da ga ne snimam, bio je još više agresivan - prepričava nam.

Govori i da je nakon toga za njega krenuo pakao, da nisu prestajali s batinama.

- Udario me šakom u glavu i bacio mi je telefon na pod, došla je moja djevojka derala se da me puste i onda su me krenuli mlatiti nogama. Jedan me bacio na pod, šutirali su me u glavu, noge, tijelo... Ja sam mislio da će me ubit, molio sam boga da završi i da mi ne razbiju glavu. Kasnije su mi curu bacili na pod, teleskop palicom su joj razbili glavu - kaže nam muškarac dodajući da se i sada trese dok nam prepričava događaj. Istaknuo je i kako su djevojku šutali nogama.

Foto: 24sata

- Hvala Bogu da su susjedi doletjeli i da je završilo. Imali smo psa sa sobom, udarili su i njega, odletio je 10 metara - kaže muškarac. Zaključio je i kako su nakon toga otišli u bolnicu, gdje je utvrđeno da je njegovoj curi slomljen nožni prst, te je dobila pet šavova na glavi, dok on ima slomljen nos.

Zaštitari udaljeni s posla dok traje istraga

Žalimo zbog incidenta u kojem je došlo do tučnjave zaštitara Klemm Security koja pruža usluge zaštite našem hotelu i skupine ljudi koji su se nalazili na plaži, a nisu bili gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede, odmah je pozvana policija koja je izašla na teren. Djelatnici zaštitarske službe udaljeni su s dužnosti do završetka policijske istrage. Ukoliko se utvrdi odgovornost ili nezakonito postupanje, poduzet će se odgovarajuće mjere. Iskreno žalimo zbog svega i suosjećamo sa svima koji su pretrpjeli neugodnosti i ozljede i nadamo se da će se što prije oporaviti. Sigurnost naših gostiju i posjetitelja naših sadržaja uvijek nam je na prvom mjestu, a svaki oblik nasilja potpuno je neprihvatilj i suprotan vrijednostima našeg hotela. O rezultatima istrage pravovremeno ćemo obavijestiti javnost, rekli su za 24sata iz hotela Kempinski Adriatic.