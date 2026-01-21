Obavijesti

SNIMKA SUDARA

Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Piše Bogdan Blotnej,
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
Foto: Čitatelj 24sata

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

Vozio sam baš iza tog čovjeka koji je skrivio nesreću. Nekako je i ranije lelujao u prometu, no gore je bila gužva. Bio je cijelo vrijeme ispred mene i tad je prošao i razbio se, ispričao nam je čitatelj 24sata koji nam je ustupio snimku nesreće od ponedjeljka.

Prometna nesreća
Video: čitatelj/24sata

Kako smo tada objavili, zagrebačka policija dobila je oko 8.15 sati dojavu o sudaru automobila u Kišpatićevoj ulici uz KBC Zagreb te je nastala samo materijalna šteta.

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega. Od siline udara, auto se doslovno okrenuo na bok i otklizao par metara dalje prije nego je stao.

JUTARNJI KAOS U ZAGREBU VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva
VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva

Zbog nesreće i očevida nastala je velika prometna gužva u ionako prometno zagušenoj Kišpatićevoj ulici

