EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Vozio sam baš iza tog čovjeka koji je skrivio nesreću. Nekako je i ranije lelujao u prometu, no gore je bila gužva. Bio je cijelo vrijeme ispred mene i tad je prošao i razbio se, ispričao nam je čitatelj 24sata koji nam je ustupio snimku nesreće od ponedjeljka.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:04 Prometna nesreća | Video: čitatelj/24sata

Kako smo tada objavili, zagrebačka policija dobila je oko 8.15 sati dojavu o sudaru automobila u Kišpatićevoj ulici uz KBC Zagreb te je nastala samo materijalna šteta.

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega. Od siline udara, auto se doslovno okrenuo na bok i otklizao par metara dalje prije nego je stao.

Zbog nesreće i očevida nastala je velika prometna gužva u ionako prometno zagušenoj Kišpatićevoj ulici