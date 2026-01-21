EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega
Vozio sam baš iza tog čovjeka koji je skrivio nesreću. Nekako je i ranije lelujao u prometu, no gore je bila gužva. Bio je cijelo vrijeme ispred mene i tad je prošao i razbio se, ispričao nam je čitatelj 24sata koji nam je ustupio snimku nesreće od ponedjeljka.
Kako smo tada objavili, zagrebačka policija dobila je oko 8.15 sati dojavu o sudaru automobila u Kišpatićevoj ulici uz KBC Zagreb te je nastala samo materijalna šteta.
Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega. Od siline udara, auto se doslovno okrenuo na bok i otklizao par metara dalje prije nego je stao.
Zbog nesreće i očevida nastala je velika prometna gužva u ionako prometno zagušenoj Kišpatićevoj ulici
