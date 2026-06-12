EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Istraga oko izvlačenja novca u Skijaškom savezu uskoro bi mogla biti proširena i to barem na dva dodatna imena. Kako 24sata ekskluzivno doznaju, Uskokovi istražitelji imaju dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Radi se o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

Šegota i Krajač su već bili na tzv. Pavlekovom popisu koji su istražitelji našli kada su u siječnju zaustavili bivšeg glasnogovornika Skijaškog saveza Nenada Erora s hrpom gotovine pri pokušaju povratka u Hrvatsku. Ali kada je u Hrvatsku stigao i Pavlekov laptop koji je zaplijenjen još prije njegova bijega iz Turske u Kazahstan, istražitelji su dobili dodatne dokaze. Kako je sam priznao i tajno snimljenim razgovorima, Pavlek je čuvao svoje "crne liste", odnosno dokumente koliko je izvučene gotovine kome dijelio. Pavlek se sumnjiči da je kroz 11 godina izvukao čak 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.

Zagreb: Damir Šegota, šef misije Hrvatskog olimpijskog odbora u Tokiju | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Prema dokazima iz njegova laptopa, a prema našim informacijama, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je kroz godine primio barem 60.000 eura, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota barem 30.000 eura. Te uplate su, prema svjedočenju Erora, za niz djelatnika Skijaškog saveza i sportaša, ali i za njih dvojicu, stizale redovno. Analize tijekova novca još traju.

Saznajemo da je jedan od njih čak očekivao redovni prihod od Pavlekova izvučenog novca i gotovinu koju je dobivao je čak zvao "Mehrwertsteuer". Mehrwertsteuer je na njemačkom jeziku PDV, ali svim našim građanima koji su prije ulaska Hrvatske u EU kupovali u Austriji, taj pojam je poznat kao povrat PDV-a. Naime, mnogi građani su koristili povrat PDV-a nakon obavljene kupovine u Austriji kada su sljedeći puta ulazili u zemlju. Eror je često novac nosio baš iz Austrije.

Novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković je krajem svibnja objavio da su uz 116.000 eura koje je Eror vraćao u Hrvatsku bila dva popisa imena, za studeni i prosinac. Na jednom je bilo čak 102 imena uključujući Krajača i Šegotu, ali s iznosima od 0 eura. Na drugom nije bilo Krajača, ali je uz Šegotino ime bila cifra od čak 22.500 eura.

Kako su istražitelji dosad uspjeli rekonstruirati, dio izvučenog novca je stizao redovito u Hrvatsku. Pavlek bi sastavio popis i kod svakog imena napisao iznos koji u toj turi treba isplatiti u gotovini. Nisu svi dobivali novac u istoj turi, pa su zato nekada kod nekih imena bile i nule. Ali oni bi dobili novac u nekoj od sljedećih tura. Tako su došli do zbroja od barem 60.000 eura za Krajača i barem 30.000 eura za Šegotu.

Zagreb: Izvanredna konferencija za novinare povodom ostavke Zlatka Mateše | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek je u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, a Hrvatska je poslala zahtjev za njegovo izručenje. Prema riječima njegovih odvjetnika, protivi se izručenju pod izlikom da se u Hrvatskoj boji za svoj život. Kako je sam priznao u tajno snimljenom razgovoru s predsjednikom Skijaškog saveza Mihom Glavićem, u njegovom laptopu je 122.000 dokumenata i crne liste na kojima su imena onih kojima je isplaćivao dio izvučene gotovine.

- Prestanite me gaziti i blatiti inače će sve izaći u javnost - poručio je Pavlek prije nego je službeno pokrenuta istraga protiv njega.

Krajač i Šegota, kao i svi ostali s popisa, bili su dosad predviđeni za ispitivanje kao svjedoci. Međutim saznajemo da još nisu ispitani, a zbog novih sumnji na primanje novca, mogli bi završiti kao osumnjičenici. Na popisu su uz njih bili i Janica, Ivica i Ante Kostelić, novinari Ivica Blažičko i Bruno Kovačević, Mila Horvat, ali zaposlenici Skijaškog saveza koji su primali dio plaće na ruke od izvučene gotovine. Pavlek je godinama izvlačio novac uz pomoć računovotkinje i glavnog tajnika Skijaškog saveza Damira Raosa koji su s njim potpisivali fiktivne račune tvrtki koji su povezane s Pavlekom.