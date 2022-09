Ekskluzivno iz Izraela. Capak: Hrvatska ne strahuje od dječje paralize i majmunskih boginja

Moramo prepoznati i shvatiti situaciju da pandemija nije gotova ni za koga i da moramo znati da je iduća zdravstvena kriza iza ugla. Moramo raditi zajedno da lakše podnesemo izazove koji su pred nama. Postali smo vođe u cijepljenju i cilj nam je zajedno raditi na osiguravanju uvjeta da ljudi žive zdravije i dulje, rekao je predsjednik Izraela Isaac Herzog otvarajući 72. predsjedanje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Izraelu. To je prvi kongres WHO-a uživo od početka pandemije, a na njemu su se okupili ministri zdravstva i delegati iz 53 zemlje.

Sandra Gallina, direktorica Opće uprave za zdravstvo Europske komisije, na zasjedanju WHO-a izrazila je zabrinutost zbog pojave slučajeva dječje paralize, koja je zabilježena tijekom ljeta u SAD-u i Velikoj Britaniji.

- Slučajevi dječje paralize, koja je bila iskorijenjena bolest zbog cjepiva, sad se vraćaju i to nas zabrinjava. Iduća pandemija je ispred nas. Nema mjesta opuštanju. Trebamo se fokusirati na našu jaču suradnju i solidarnost - kazala je Gallina.

Nitzan Horowitz, izraelski ministar zdravstva, istaknuo je kako je ovo izrazito važan sastanak na kojem se delegati iz područja zdravstva iz 53 zemlje prvi put nalaze uživo otkad je WHO službeno proglasio pandemiju prije dvije i pol godine.

- Globalna kriza zahtijeva globalna rješenja, zato su sastanci poput ovog važni, moramo dijeliti znanje i iskustvo. Tijekom pandemije bili smo lideri u cijepljenju, Izrael može mnogo toga ponuditi. A ne smijemo zanemariti ni palestinsku krizu. Zdravstvo nema granica. Moramo ojačati suradnju na području zdravstva, no najvažnije je da moramo postići dugoročni plan i naučiti živjeti u miru. Želimo mir u obje zemlje - rekao je Horowitz.

Generalni direktor WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus istaknuo je da se svijet suočava s dvije nove prijetnje.

- Moramo progovoriti o problemu majmunskih boginja, a iako je smrtnost mala, taj virus može uzorkovati velik broj hospitalizacija i opteretiti bolnice dok se još bore s Covid-19. Jako smo zabrinuti i zbog pojave slučajeva dječje paralize - kazao je dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dotaknuo se i pandemije korone, koja i dalje traje.

- Zdravstvene djelatnike i starije moramo cijepiti. Povećajte testiranja, WHO će uskoro izdati šest uputa koje države diljem svijeta mogu preuzeti i sačuvati zdravlje ljudi. Ruska invazija na Ukrajinu djeluje na zdravlje ukrajinskog naroda, imamo veliki porast Covid-19 u Ukrajini - rekao je generalni direktor WHO-a i pozvao Rusku Federaciju da zaustavi rat.

Hrvatsku na 72. zasjedanju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Izraelu predstavljaju državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

- Hrvatska nema razloga za paniku zbog pojave dječje paralize i majmunskih boginja. Imamo izrazito dobru procijepljenost protiv dječje paralize i pratimo otpadne vode, nismo pronašli divlji virus paralize u njima. Godinama nismo imali zabilježen slučaj dječje paralize - rekao je Capak za 24sata.

Što se tiče majmunskih boginja, navodi kako su svi oni koji su cijepljeni protiv velikih boginja dijelom zaštićeni.

- Cijepljenje protiv velikih boginja u cijelom je svijetu završeno 1979. godine. S EU smo nabavili cjepivo koje je registrirano za zaštitu od majmunskih boginja. Uvodimo predekspozicijsku zaštitu da se cijepe osobe koje su pod rizikom od te bolesti, a to su muškarci koji imaju seks s muškarcima. Preporuka je da se oni cijepe, a cijepljenje je na dobrovoljnoj bazi. Spremni smo za veću pojavu slučajeva majmunskih boginja, imamo mogućnost liječenja. Dosad je u Hrvatskoj zabilježeno 20-ak slučajeva majmunskih boginja. Niti u jednom slučaju nije došlo do potrebe za hospitalizacijom. Imamo infektivnu bolnicu koja je baš za zarazne bolesti, pa nam to daje prednost kod zaraznih bolesti - kazao je Capak.

