EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Bivši HDZ-ov glavni državni inspektor Andrija Mikulić je u zatvoru u Remetincu primio dar koji mu se sigurno nije svidio. Prema uplatnici koju su na uvid imala 24sata, početkom ovoga mjeseca mu je na zatvorski račun uplaćeno 20 eura. Uplatitelj ovoga novca je dva puta osuđeni Dragan Baković zvani Bambur, koji je punio stupce crne kronike i često je tituliran kao jedan od ključnih ljudi tzv. Čepinske kriminalne skupine. Baković je htio da Mikulić točno zna o komu je riječ. Osim imena, naveo je na uplatnici i nadimak Bambur, a kao adresu stavio je Čepin BB. To nije adresa na kojoj je prijavljen.

Andriji Mikuliću je sud odredio istražni zatvor, kao i njegovu kumu Draganu Krasiću. Uskok ih obojicu tereti da su od dvojice vlasnika kamenoloma primili ukupno 190.000 eura mita te veće količine suhog i svježeg mesa. Sve kako bi kamenolomi dobili potrebne dozvole i kako bih inspekcije zaobilazile. Poduzetnici Goran Večković i Ivica Vugrinec priznali su davanje mita, a Uskok nastavlja kopati dublje u Mikulićevu slučaju.Inače, svi zatvorenici mogu dobiti novac na posebni zatvorski račun i može ga svatko uplatiti. Treba navesti samo za koga je, a Bambur je napisao: "Uplata Andrija Mikulić". Jedan kriminalist s kojim smo razgovarali kaže da je ovo definitivno poruka Mikuliću da onaj tko je uplatio misli na njega. Baković je danas na slobodi. Prokurist je u ugostiteljskoj tvrtki Albatros grupa, u kojoj je prokurist i njegov prijatelj s kojim je često bio uhićivan - Stipe Barišić zvani Moljac. Vlasnici tvrtke su Barišić i Damir Ivić, koji je nekad bio u Osijek Koteksu. Baković je za 24sata objasnio svoju uplatu, a iz njegove izjave je jasno da ona neće baš pomoći Mikulićevoj reputaciji.

- Ne vidim što je sporno u tome što sam mu uplatio novac. On je moj prijatelj već godinama, Često je dolazio u naše lovište u Kućancima. Dobar je lovac, hrabar, ima iznimno vrijedne puške. To što sam mu uplatio 20 eura zapravo je moj način iskazivanja poštovanja i suosjećanja prema njemu. Sigurno nisam jedini koji je to učinio. U svemu tome uopće nije bitan iznos. Svaki mjesec ću mu uplatiti nešto, nebitno je koliko, jer to je onima u zatvoru znak da ima ljudi koji ih se nisu odrekli samo zato što su u zatvoru. Koliko to znači znam iz iskustva jer i meni su uplaćivali. Uostalom, to što je netko u pritvoru ne znači da je kriv dok ga se ne osudi - poručio je Bambur.

Baković je zbog raznih stvari u prošlosti zaista bio uhićivan, a samo za dvije je i osuđen. Prvi put na tri godine zatvora zbog brutalnog premlaćivanja osječkog ugostitelja. Drugi put prije tri godine, kad se je nagodio i priznao da je organizirao palež kuće bivšeg državnog odvjetnika Radovana Ortynskog. Iako je dobio tri i pol godine, kako mu je uračunat veliki dio koji je proveo u pritvoru, danas je slobodan. Iako je u legalnim vodama, i on i skupina imaju ozloglašenu reputaciju. 

Novac za zatvorsku kantinu

Mikulić može vratiti novac, a može ga potrošiti na dodatnu hranu ili druge potrepštine u zatvorskoj kantini...