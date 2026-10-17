Kako ekskluzivno doznaje 24sata, privedeni navijači Hajduka imaju podeblji dosje. Osmorica dosad uhićenih su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.)
EKSKLUZIVNO Pogledajte dosje uhićenih nazi-torcidaša u Splitu
Splitska policija nastavlja s uhićenjima i pregledava snimke te utvrđuje identitet navijača koji su prije utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu uzvikivali sramotne nacističke parole, zazivali Hitlera i veličali Auschwitz. Kako smo doznali, dio osumnjičenih policija u petak nije našla na adresama pa ih traže po Splitu i okolici. Ove koje su dosad priveli izvest će pred suca u subotu poslijepodne ili u nedjelju tijekom dana. No bit će još uhićenja. Neke terete zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Za to je kazna i do tri godine, a organizatorima i do pet godina zatvora.
Pokretanje videa...
Kako ekskluzivno doznaje 24sata, osmorica privedenih imaju podeblji dosje. Među uhićenima su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.). Policija ih tereti da su na dan utakmice na splitskoj Matejuški pijani drsko narušavali javni red i mir, uznemiravali prolaznike bez ikakva povoda, vrijeđajući ih poput: 'što gledate p..ka vam materina'.
Kada su pristigli specijalci i interventna policija, nasilnici nisu prestali, već su nastavili još jače vikati i galamiti demonstrirajući svoju bezobzirnost oglušujući se o zapovijedi policije da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira. Neke su morali smiriti uporabom sredstava prisile i vezivanjem. D.J. je tom prilikom počinio kazneno djelo pozivanja na nasilje i poticanja mržnje temeljem rasne , nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti izvikujući „ubij Židove…“ K.P. je policajcima prijetio riječima 'Je*at ću vam majke što mi radite'. Svi su zaradili optužni prijedlog za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Većina njih je policiji poznata.
Kako doznaje 24sata, neki imaju prijave za nanošenje teške tjelesne ozljede, zlouporabe opojnih droga, krađe...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+