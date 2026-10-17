EKSKLUZIVNO Pogledajte dosje uhićenih nazi-torcidaša u Splitu

Splitska policija nastavlja s uhićenjima i pregledava snimke te utvrđuje identitet navijača koji su prije utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu uzvikivali sramotne nacističke parole, zazivali Hitlera i veličali Auschwitz. Kako smo doznali, dio osumnjičenih policija u petak nije našla na adresama pa ih traže po Splitu i okolici. Ove koje su dosad priveli izvest će pred suca u subotu poslijepodne ili u nedjelju tijekom dana. No bit će još uhićenja. Neke terete zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Za to je kazna i do tri godine, a organizatorima i do pet godina zatvora.

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Kako ekskluzivno doznaje 24sata, osmorica privedenih imaju podeblji dosje. Među uhićenima su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.). Policija ih tereti da su na dan utakmice na splitskoj Matejuški pijani drsko narušavali javni red i mir, uznemiravali prolaznike bez ikakva povoda, vrijeđajući ih poput: 'što gledate p..ka vam materina'.

Kada su pristigli specijalci i interventna policija, nasilnici nisu prestali, već su nastavili još jače vikati i galamiti demonstrirajući svoju bezobzirnost oglušujući se o zapovijedi policije da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira. Neke su morali smiriti uporabom sredstava prisile i vezivanjem. D.J. je tom prilikom počinio kazneno djelo pozivanja na nasilje i poticanja mržnje temeljem rasne , nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti izvikujući „ubij Židove…“ K.P. je policajcima prijetio riječima 'Je*at ću vam majke što mi radite'. Svi su zaradili optužni prijedlog za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Većina njih je policiji poznata.

Kako doznaje 24sata, neki imaju prijave za nanošenje teške tjelesne ozljede, zlouporabe opojnih droga, krađe...



