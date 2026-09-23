EKSKLUZIVNO Ovo je helikopter koji je opasno letio kraj Rijeke, evo što Poljaci rade u Hrvatskoj

Riječka policija izvijestila je u srijedu kako je u tijeku istraga policijskih službenika I. policijske postaje Rijeka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz domene čl. 225. Kaznenog zakona-ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Riječ je o istrazi nad poljskim državljaninom koji se jučer, u razdoblju između 12.40 i 14.40 sati, upravljajući civilnim helikopterom nad Kvarnerom u nekoliko naleta nalazio vrlo blizu hotelskog kompleksa na području Costabele u Rijeci, kao i Voloska kod Opatije.

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Pokretanje videa... VIDEO Rijeka: Helikopter na aerodromu na Grobniku koji je prizemljila policija | Video: 24sata/pixsell

Inače u hotelu Costabella trenutno boravi i nogometna reprezentacija Hrvatske koja se priprema za utakmice Lige nacija.

Spomenuta letjelica je trenutačno prizemljena na Grobničkom polju, a u istraživanju policija surađuje i s nadležnom Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo.

24sata Rijeka: Helikopter na aerodromu na Grobniku koji je prizemljila policija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Inspektori su na terenu i u suradnji s policijom utvrđuju sve okolnosti događaja, odnosno postoji li kaznena odgovornost, koja je bila svrha leta i na kojoj je visini pilot letio. Također se provjerava je li riječ o komercijalnom, pokaznom ili privatnom letu, za koji je potrebno posebno odobrenje. Po potrebi ćemo kontaktirati i poljske kolege. Takve istrage obično traju nekoliko dana pa ćemo više informacija imati nakon što se završe sve istražne radnje - rekao nam je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.

Na helikopteru se vide oznake kompanije Positive Ways, koji na svojim stranicama navode da se radi o projektu koji je "pokrenut 2013. godine iz strasti prema automobilima, ali i želje za pomaganjem bolesnoj i potrebitioj djeci." Okuplja vlasnike sportskih automobila te organizira atraktivne automobilske ture i putovanja, koja sudionicima nude adrenalinska iskustva i druženje ljubitelja automobila.

Na stranici Zakończenie sezonu 2026 piše da Positive Ways organizira završnu automobilsku turu sezone koja se održava od 20. do 25. rujna 2026., a među odredištima su Balatonfüred, Rijeka i Split. Za jedno vozilo i dvije osobe cijena sudjelovanja iznosi 4900 eura. Navodi se kako se etapa u Rijeci odnosi na razdoblje od 21. do 23. rujna.

Foto: Flight Radar

- Sljedeća etapa putovanja bit će boravak u luksuznom Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, smještenom uz blistave vode Jadrana. Dva dana u Rijeci vrijeme su za odmor, zajedničke trenutke i uživanje u posebnoj atmosferi hrvatske obale prije nastavka putovanja - navode na svojoj stranici.

Podaci s FlightRadara prikazuju rutu kojom su letjeli, a vidi se da je helikopter proteklih dana boravio na Kvarneru.