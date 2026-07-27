Uskok istražuje legalizaciju četiri objekta na trasi buduće ceste tunel Kozjak-Kaštela. Jedna je nakon legalizacije opet bespravno luksuzno dograđena za najam. Druga dva vlasnika: 'A nama će rušiti jedini dom'
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EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!
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Kada je prije dva tjedna završen proboj tunela Kozjak iznad Kaštela, bio je to veliki korak prema izgradnji spojne ceste koja će spojiti autocestu A1 s Kaštel Kambelovcom. To je jedna od faza projekta novog ulaza u Split koji bi prometno rasteretio drugi najveći grad u Hrvatskoj.
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