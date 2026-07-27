Obavijesti

News

Komentari 1
SVE SMO IH NAŠLI PLUS+

EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!

Piše Ivan Pandžić, Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 7 min
EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uskok istražuje legalizaciju četiri objekta na trasi buduće ceste tunel Kozjak-Kaštela. Jedna je nakon legalizacije opet bespravno luksuzno dograđena za najam. Druga dva vlasnika: 'A nama će rušiti jedini dom'

Kada je prije dva tjedna završen proboj tunela Kozjak iznad Kaštela, bio je to veliki korak prema izgradnji spojne ceste koja će spojiti autocestu A1 s Kaštel Kambelovcom. To je jedna od faza projekta novog ulaza u Split koji bi prometno rasteretio drugi najveći grad u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren
VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026