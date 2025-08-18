EKSKLUZIVNO Pogledajte kako se gliser van kontrole u punoj brzini zabija u rovinjsku rivu

Šest osoba ozlijeđeno je u u nesreći na moru u Rovinju, objavila je ranije istarska policija.

- Policija je jučer oko 19.25 sati zaprimila dojavu o pomorskoj nesreći u akvatoriju Grada Rovinja u kojoj je lakše ozlijeđen 58-godišnji njemački državljanin i petero maloljetnika - objavila je policija. A čitatelj 24sata poslao nam je snimku u kojoj se vidi trenutak u kojem se gliser zabija u rivu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:42 Ekskluzivna snimka kako se gliser u punoj brzini zabija u rivu | Video: čitatelj/24sata

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture objavilo je također kako imaju informacija o nesreći koja se dogodila jučer iza 19 sati.

- Očevidac, ujedno dojavitelj obavijestio je kako su od siline sudara iz jedne od brodica sve osobe pale u more te su odmah potom izvučeni na drugu brodicu, koja je također sudjelovala u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu - rekli su iz Ministarstva.

Dodaju kako je brodica nakon toga udarila u zid stare gradske luke, u Rovinju i zaustavila se, nakon čega su mjesto udara preventivnim mjerama od onečišćenja mora osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe, JVP Rovinj.

- Preliminarnim očevidnim radnjama službenici rovinjske Ispostave utvrdili su kako je na obje brodice u trenutku nesreće bilo ukupno 11 osoba. Po iskrcaju na obalu sve osobe zbrinute su od strane djelatnika HMP Rovinj, bez utvrđenih težih tjelesnih ozljeda. Obje brodice koje su sudjelovale u sudaru hrvatske su zastave - rekli su iz Ministarstva.

Zaključili su kako se očevid provodu u nadležnosti Lučke kapetanije Pula te Ispostave lučke kapetanije Rovinj.