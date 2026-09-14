Vrijednost projekta je 38 milijuna eura bez PDV-a. Na stadionu bi trebalo biti 11.163 mjesta. Travnjak je dimenzija 105 metara puta 68 metara i po Uefinim je standardima
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Ekskluzivno! Prvi smo stali na travnjak u Kranjčevićevoj. Evo kako stadion izgleda iznutra...
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Dizalice, između 150 i 170 radnika s kacigama na glavi, bageri, miješalice i ostali radni strojevi svakodnevno rade na Kranjčevićevu stadionu. Zvuk strojeva već je mjesecima dio svakodnevice u ovom dijelu Zagreba, a iza ograde gradilišta ekskluzivno su ušli i reporteri 24sata. Nova Kranjčevićeva iz dana u dan poprima konačni oblik.
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