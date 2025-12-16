EKSKLUZIVNO Šef Američke liječničke komore: Sumnja se u znanost i medicinu, to je opasno

Humayun Hank Chaudhry, predsjednik Američke liječničke komore (FSMB) i jedan od najutjecajnijih regulatora medicinske profesije u SAD-u, prvi je put došao u Hrvatsku. Američka liječnička komora nadzire licenciranje i disciplinu milijun liječnika u SAD-u, u državi s 350 milijuna stanovnika. Chaudhry je stigao u Zagreb kako bi sudjelovao na konferenciji Plexus, u organizaciji Med&X-a, i održao predavanje o jednoj od najvažnijih tema suvremene medicine - primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu i implikacijama koje ona donosi za medicinsku regulativu. Kako sam kaže, upravo je to razlog njegova dolaska.

