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JAVNOST KONTRA STRUKE

EKSKLUZIVNO Vlada neće graditi novi Maksimir po nagrađenom rješenju: 'Ne možemo biti gluhi'

Piše Ivan Pandžić,
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EKSKLUZIVNO Vlada neće graditi novi Maksimir po nagrađenom rješenju: 'Ne možemo biti gluhi'
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Nakon što je i premijer Andrej Plenković rekao da nije zadovoljan rješenjem koje je izazvalo negodovanje, natječaj će ili biti poništen ili će se odustati od ideje Talijana: 'Imamo vremena za provesti novi natječaj'

Ne, nikako ne možemo biti slijepi i gluhi na negodovanje sportske i svekolike javnosti. Takav projekt ostaje za budućnost, za 100 godina i ne može se u njegovu gradnju ulaziti protiv svih. To je ukratko izjava koju smo dobili u vezi novog rješenja stadiona Maksimir od visokog dužnosnika bliskog Vladi koji nam je potvrdio da se definitivno neće ići i graditi po prvonagrađenom rješenju talijanskih arhitekata koje je izazvalo veliko negodovanje javnosti. 

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Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice

Naš sugovornik objašnjava da bi će se ovaj međunarodni natječaj provesti do kraja. Ako bude žalbi u žalbenom roku od onih koji nisu izabrani, o njima će se odlučivati, pa je moguće da natječaj bude poništen.

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- Ali čak i da ne bude poništen, Grad i Vladu kao investitore nitko ne može obvezati za gradnju po idejnom rješenju protiv kojeg je javnost. Ne gubi se puno vremena. Imovinsko pravni odnosi su riješeni, što je bila glavna prepreka za gradnju. Stari stadion se treba početi rušiti kada bude gotova Kranjčevićeva i sve će to trajati. Ima dovoljno vremena za izabrati drugo rješenje na nekom drugom pozivnom natječaju - objasnio nam je.

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Jučer se prvi puta i premijer Andrej Plenković izjasnio protiv rješenja i rekao da bi mu bilo najdraže da se natječaj poništi. Sada ovaj dužnosnik potvrđuje da se po idejnom rješenju neće graditi. On kaže da su i ministar Tonči Glavina, ali i gradonačelnik Tomislav Tomašević podržali i pustili struku da donese ocjenu. Svi arhitekti su bili unisono za prvonagrađeno rješenje kao originalno i ikonično, ali da se neće ići protiv navijača, sportskih djelatnika i javnosti.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Uskoro opširnije...

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