EKSKLUZIVNO Zatrpao potok građevinskim otpadom: 'Nema dozvole, ali bacamo na svoje'

Susjed baca građevinski otpad u šumu, presjekao je tok potoka i nastalo je jezero. Kamioni od 15-ak tona tutnje kroz selo, a radi i ilegalni parking. Tako govore mještani Dubrave Pušćanske, mjesta u kojem je mir pronašao i bivši predsjednik Stjepan Mesić, okupljeni u građansku inicijativu "Dubrava Pušćanska zove u pomoć".

Riječ je o Danielu Šeničnjaku, vlasniku tvrtke Šeničnjak promet d.o.o koji za 24sata kaže:

-- Mi to odlažemo na naše jer vi u Hrvatskoj nemate legalan deponij toga građevinskog nusprodukta koji može primiti te količine koje mi imamo. Nitko to ne uzima, to je puno kubika. Nemamo dozvolu za građevinski otpad, ali kipamo na svoje.

No krenimo redom.

- Prije otprilike tri godine smo primijetili da je tvrtka Šeničnjak promet nasula toliko građevinskog nusprodukta da su zaustavili potok i stvorilo se jezero. Poplavljeni su i susjedova zemlja, i planinarska staza, i hranilište za divljač. Kamioni te tvrtke, i drugih građevinskih tvrtki, tutnje po selu, po ulicama na kojima se dva auta ne mogu mimoići, gdje piše da mogu stanari i kamioni Čistoće - govori Andrea Sedlar Ištvanić, članica građanske inicijative.

I tu je caka, kako je tvrtka prijavljena u ulici koja je u selu, policija, koju mještani zovu, ga ne kažnjava jer je 'stanar'. Tvrtka je registrirana na adresi gdje stoji drvena kućica.

- To je suludo jer zna se što su vozila stanara. Deseci kamiona od po 10 - 15 tona sigurno nisu vozila stanara. A ne dolaze samo njegovi kamioni, ima ih i od drugih tvrtki - govori producent Nebojša Taraba koji u Dubravi Pušćanskoj ima vikendicu.

- Kupili smo ovdje kuću jer je prekrasna oaza mira, plan nam je tu provesti mirovinu. I onda umjesto mira, dobili smo tutnjanje, ilegalni deponij i devastaciju okoliša - govori Taraba.

Potok je postao jezero

Mještani su imali nekoliko incidenata s kamionima.

- Nitko njemu ne brani pravo da radi, i nitko mu ne želi zatvoriti posao, ali ne može od ovog sela praviti industrijsku zonu. Niti šuma može biti odlagalište otpada. Ove ceste su uske, skroz su izraubane od tih kamiona, ograničenje je 40, oni ga redovno prekoračuju, guraju automobile s ceste, agresivni su, jedan je susjedu rekao da će mu skinuti glavu ako se ne makne da prođe - govori Taraba.

Odveli su nas na zemlju svog susjeda, koji nam je dao dozvolu, da se sami uvjerimo u novonastalo jezerce na području gdje je nekoć tekao potok.

- Tu smo se šetali uz potok, ovdje je i hranilište za divljač koje je potopljeno. Više nitko od nas tu ne ide - objašnjavaju.

Do jezerca smo došli kroz šumu bez staze jer je i ta planinarska staza potopljena. Drveće je u vodi, neka stabla su se počela rušiti jer trunu, a hranilište zaista je potopljeno. Osim toga, vidi se brdo zemlje i građevinskog otpada.

- Tu prođe oko 80 kamiona dnevno, brojili smo. On prije nije imao toliko kamiona i vozila, jedna tvrtka je otišla u stečaj, pa je otvorio drugu. I otkad je došao novi načelnik, počeo je dobivati poslove i od tad ovo sve traje - govori Sedlar Ištvanić.

Nazvali smo načelnika općine, HDZ-ovog Filipa Bernardića.

- Inspekcija je izlazila na teren i čuo sam nešto da su ga kaznili, ali koliko, ne znam - rekao je.

Dok smo stajali kraj jezerca, i sami smo čuli tutnjanje koje uzrokuje izbacivanje građevinskog nusprodukta iz kamiona.

- Kamioni tutnje, ptice utihnu - govore mještani i dodaju: - Doveze otpad, pa zemlju, pa zatrpa i sve tako u krug.

Policija provodi izvide

Žele zaustaviti devastaciju okoliša, pa su Daniela Šeničnjaka, vlasnika tvrtke, prijavili svim institucijama. Prvu prijavu su poslali još 2024. godine Državnom inspektoratu. 9. travnja ove godine zaprimili su odgovor da je svaka stavka prijave proslijeđena nadležnim inspekcijama: skladištenje zapaljivih tvari i goriva Inspekciji zaštite od požara i civilne zaštite MUP-a, građevinskoj inspekciji građenje parkirališta za kamione bez dozvola, šumarskoj i poljoprivrednoj inspekciji, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i MUP-u zbog nedozvoljenog prometovanja teretnih vozila i remećenja javnog reda i mira.

Pisali su i policiji, koja im je odgovorila za je 'Zaprimljeno proslijeđeno', ali ne i kome, te samom ministru Bačiću. Do srijede - ništa. Tada dolazi do obrata: u selo je stigla zagrebačka policija, a 24sata su dobila odgovor na upit poslan u ponedjeljak.

- Vezano za Vaš upit od 26. svibnja 2025. koji nam je kao nadležnom državnom odvjetništvu proslijedilo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, obavještavamo Vas da je u kaznenom predmetu protiv Danijela Šeničnjaka i dr. zbog kaznenog djela iz članka 196. Kaznenog zakona u tijeku provođenje izvida. S obzirom da je sukladno članku 206. f. Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida tajno, u ovom trenutku nismo Vam u mogućnosti pružiti više informacija - piše Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu.

Postupa i Državni inspektorat, i to po više osnova.

- Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata zaprimila je predstavku o nepropisnom odlaganju otpada od strane pravnog subjekta na lokaciji u Dubravi Pušćanskoj, na katastarskim česticama k.č.br. 1368/11 i k.č.br.1540/5 k.o. Pušća te je slijedom navoda predstavke u tijeku inspekcijski postupak. Predstavka je također dostavljena na postupanje nadležnim inspekcijama i to šumarskoj i poljoprivrednoj inspekciji Državnog inspektorata. Vezano za navode predstavke koji nisu u nadležnosti Državnog inspektorata ista je dostavljena na nadležno postupanje inspekciji zaštite od požara i civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, te inspekciji cestovnog prometa Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a zbog navoda o remećenju javnog reda i mira i nadležnoj Policijskoj postaji Ministarstva unutarnjih poslova. Vezano uz postupanje šumarske inspekcije obavještavamo Vas da je u tijeku postupak pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva utvrđivanja, smatraju li se predmetna zemljišta šumom i šumskim zemljištem. Ukoliko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva utvrdi da se predmetna zemljišta smatraju šumom i šumskim zemljištem šumarska inspekcija će postupati u skladu sa svojom stvarnom nadležnošću - kažu za 24sata.

'Nemamo dozvolu'

Riječ je o kaznenom djelu ugrožavanja okoliša otpadom, a predviđena kazna zatvora je od šest mjeseci do pet godina. Načelnik Bernardić decidirano kaže da ne zna za to odlagalište ni što on to tamo radi.

- Izađu komunalci naši, ali on to zatrpa zemljom pa ne možemo ništa - kaže.

Upozorili smo ga da smo vidjeli i snimili nastalo jezero, a i da su nam mještani rekli da su ga i sami upozorili.

- Ne, ne, nisam to znao. Stvarno? Baš ću otići pogledati. A čujte, ovo za kamione i buku, pa ne možemo mi tu zabraniti ništa, to je posao policije. Ne može općina davati kazne za to - rekao je.

Zvali smo i Daniela Šeničnjaka.

- Mi to odlažemo na naše jer vi u Hrvatskoj nemate legalan deponij toga građevinskog nusprodukta koji može primiti te količine koje mi imamo. Nitko to ne uzima. Nemamo dozvolu za građevinski otpad, ali kipamo na svoje - kaže Šeničnjak.

Parcela na kojoj odlaže s ceste ne izgleda neobično, tu su brda šljunka, kamenja, izgleda kao da je sve legalno. No onda kreće padina, kao što se vidi na fotografijama koje smo dobili.

Pa smo još jednom pitali ima li dozvolu za građevinski otpad.

- Mi dozvolu za građevinski otpad nemamo, ali mi u biti to sve radimo i kipamo na svoje. Po zakonu u Republici Hrvatskoj ne postoji, odnosno nije regulirano, gdje kad vi radite recimo neku zgradu, tu ima pet do deset tisuća kubika, vi to nemate gdje legalno zbrinuti. Nitko to ne uzima, ne otkupljuje. Mi smo prisiljeni da kipamo na svoje, jer nemamo drugdje. Sva ova odlagališta i reciklažna dvorišta, možete ih nazvati i pitati da li mogu u naredna dva tjedna primiti deset tisuća kubika iskopa, svatko će vam reći da ne može i to ne radi - pojašnjava.

No to baš nije tako. Postoji odlagalište Prudinec u Jakuševcu kojem su povećani kapaciteti te je izgrađeno postrojenje za reciklažu građevinskog otpada kojim se šuta, betonski lom te ostali otpad s gradilišta prerađuje u reciklirani materijal. Tu je i pogon Zagrebačkih cesta koje takav otpad recikliraju i koriste za svoje potrebe. Čak i da tamo ne primaju, postoje druge tvrtke koje se time bave, a građevinski otpad se ne može samo tako baciti na česticu. Ako ga želi 'kipati', kako kaže, na svoju česticu, mora imati uvjete propisane Zakonom i dobiti dozvolu za gospodarenje otpadom, odnosno upisati se u Očevidnik sakupljača i oporabitelja kao oporabitelj za mehaničku pripremu i nasipavanje otpada. To je što se tiče komada asfalta, betona, rubnika, drveta i starih ormara te paleta koje su na ilegalnom odlagalištu. Kad je u pitanju zemlja koja se iskapa, ona nije otpad nego nusprodukt, ali ne može se ni ona samo tako nasipavati na privatnu parcelu, i za to se trebaju upisati u Očevidnik. I ono možda najvažnije u ovoj priči: odlaganje otpada i nusprodukta ne smije promijeniti drastično okoliš, ili primjerice, zaustaviti tok potoka i poplaviti područje. U tom Očevidniku nema tvrtke Šeničnjak promet d.o.o niti Daniela Šeničnjaka.

A mještani tvrde i da ne odlaže samo na svoju zemlju, nego prelazi i na susjedne parcele koje nisu u njegovom vlasništvu, dok je dio tih parcela sad i potopljen. Kad se usporedi snimka odlagališta iz zraka s katastrom, ispada da su još minimalno dvije parcele, koje nisu u njegovom vlasništvu, nego su ili pod vodom ili građevinskim otpadom.

Nadzor zbog parkinga

Preko puta parcele na kojoj je odlagalište počeo je graditi i parkiralište za kamione.

- To je građevinska zona, a za parking ne moram imati dozvolu, da bi nešto iskopao i nasipao. Nije to zgrada - govori Šeničnjak.

I tu je u pravu, za parkiralište na građevinskoj čestici ne treba imati dozvolu, međutim, čestica je u katastru još uvijek na Croatia banci i vodi se kao voćnjak.

- To je zemljište nedavno kupili, ide u zemljišnu prenamjenu jer je u građevinskoj zoni. Bit će građevinske prirode. Nije još ali bude. Mi dajemo zahtjev, geodet daje zahtjev gradu Zaprešiću i onda oni. To je u građevinskoj zoni, ali trenutno se vodi kao voćnjak, ali će biti građevinske prirode. Mi ćemo ju sigurno dobiti, nemamo mi tu što. To je samo procedura, ništa drugo - objašnjava Šeničnjak.

Ovo 'To je samo procedura' Državnom inspektoratu ne govori puno, pa su pokrenuli nadzor.

- Za k.č.br. 1374/9 k.o. Pušća koja se po načinu uporabe u cijelosti vodi kao voćnjak poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata obavlja inspekcijski nadzor te po okončanju istog možemo pružiti više informacija - kažu za 24sata.