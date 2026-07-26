Eksplozija u Puli. Preminula žena (71), nisu ju mogli spasiti

U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijana u nedjelju ujutro ozlijeđena je 71-godišnja žena koja je zbog zadobivenih ozljeda helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Nažalost, 71-godišnjakinja je preminula od ozljeda.

Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati.

U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući. Zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu gdje je preminula.

- Žena je zadobila opsežne opekline na približno 50 posto tijela, a potom je došlo i do srčanog zastoja - potvrdila je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić, dr. med. spec za Glas Istre.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije, a neslužbeno se doznaje kako se vjerojatno radi o eksploziji plinske boce jer su pulski vatrogasci iz kuće tijekom intervencije izvukli plinsku bocu. Očevid je u tijeku.