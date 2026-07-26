Obavijesti

News

Komentari 1
NESLUŽBENO: PLINSKA BOCA

Eksplozija u Puli. Preminula žena (71), nisu ju mogli spasiti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Eksplozija u Puli. Preminula žena (71), nisu ju mogli spasiti
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati

U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijana u nedjelju ujutro ozlijeđena je 71-godišnja žena koja je zbog zadobivenih ozljeda helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Nažalost, 71-godišnjakinja je preminula od ozljeda.

Policija je dojavu o eksploziji u kući u naselju Šijana u Puli zaprimila u 11,45 sati.

NA PODRUČJU ZLATNIH STIJENA JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno
JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno

U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena, koja je u tom trenutku bila sama u kući. Zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu gdje je preminula. 

- Žena je zadobila opsežne opekline na približno 50 posto tijela, a potom je došlo i do srčanog zastoja - potvrdila je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić, dr. med. spec za Glas Istre.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije, a neslužbeno se doznaje kako se vjerojatno radi o eksploziji plinske boce jer su pulski vatrogasci iz kuće tijekom intervencije izvukli plinsku bocu. Očevid je u tijeku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
Moskva objavila veliko izvješće o Hrvatskoj na 20 stranica. Pogledajte što su napisali
LJUDSKA PRAVA

Moskva objavila veliko izvješće o Hrvatskoj na 20 stranica. Pogledajte što su napisali

U izvješću se spominje povijesni revizionizam u Hrvatskoj, iako je upravo to aktualna politika Moskve i jedan od razloga invazije na Ukrajinu.
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026