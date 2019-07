Eksplodirao plin u trgovačkom centru: Više ljudi ozlijeđeno

U trgovačkom centru u gradu Plantation na jugu američke savezne države Floride došlo je do velike eksplozije, javlja CNN. Vatrogasci grada Plantationa na Twitteru su potvrdili da je u eksploziji ozlijeđeno više ljudi te pojasnili da se radilo o eksploziji plina.

Foto: screenshot/

Na zgradi su popucali svi prozori, a na fotografijama se vide i ostaci građevinskog materijala u dvorištu. Oštećeni su i automobili koji su bili na parkingu pred zgradom.

Po lokalnoj mreži WPLG, do eksplozije je došlo u trgovačkom centru, a teško je oštećena teretana. Ista mreža objavila je da je ozlijeđeno dvadeset osoba, od kojih dvije teže.

Update: All stores and businesses in the area of the Fountains Plaza and the Plantation Marketplace plaza near LA Fitness will be shut down until futher notice until Fire Personnel can determine that it is safe to return. Please do not come into this area if possible.