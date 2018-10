Pokolj na Krimu: Student ubio 17 kolega, pa si oduzeo život...

Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 47 ozlijeđeno u eksploziji u Visokoj tehničkoj školi u Kerču, u istočnom dijelu Krima. Iako su ruske vlasti izvijestile kako se radi o terorizmu, RT javlja da je ipak riječ o ubojstvu. Odmah počinju s ispitivanjem svjedoka i pregledavanjem snimki nadzornih kamera.

Prema najnovijim informacijama, napadač je 22-godišnji student fakulteta koji je, nakon što je ubio 17 svojih kolega, počinio samoubojstvo.

There was an explosion in a college in Crimea

Ten people already dead

They say it was a terror act as at first there were shots fired and there is no gas in the college pic.twitter.com/7v4YCbYofJ