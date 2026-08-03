Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Trojica muškaraca ozlijeđena su u ponedjeljak poslijepodne u eksploziji koja se dogodila u kući na području općine Bosiljevo, izvijestila je policija.

Prema dosad prikupljenim informacijama, oko 17.45 sati 20-godišnjak je u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su ozlijeđeni on i još dvojica muškaraca. Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.