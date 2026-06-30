Eksplozija u Monaku! Ranjen ukrajinski milijarder, netko ostavio torbu s bombom...

Najmanje troje ukrajinskih državljana, među kojima je i ukrajinski milijarder Vadim Jermolajev, teško je ozlijeđeno u eksploziji bombe koja je u ponedjeljak navečer odjeknula u središtu Monaka. Eksplozija se dogodila nešto nakon 21 sat u predvorju stambene zgrade Sun's Palace, nedaleko od mediteranske obale. Naime, eksplodirala je improvizirana eksplozivna naprava napunjena metalnim vijcima i maticama, prenosi Daily mail.

Lokalni mediji navode da je među ozlijeđenima Vadim Jermolajev, jedan od najbogatijih Ukrajinaca koji je nakon početka rata napustio svoju zemlju.

Prema pisanju francuskog Le Figara, nadzorne kamere snimile su muškarca s crnim šeširom, tamnom sportskom jaknom, bijelim trapericama i tenisicama kako neposredno prije eksplozije ostavlja ruksak na ulazu u zgradu. Nakon toga je pobjegao, a policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenim.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to… pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000) June 29, 2026

Dužnosnik vlade Monaka Lionel Beffre izjavio je da su u eksploziji teško ozlijeđene tri osobe – Jermolajev, jedna Ukrajinka u pedesetim ili šezdesetim godinama te maloljetna osoba. Dvoje odraslih prevezeno je u bolnicu Pasteur u Nici, dok je maloljetnik zbrinut u Monaku.

Vlasti ne isključuju mogućnost da ima i drugih ozlijeđenih.

Ministar države Monaka Christophe Mirmand rekao je kako sve upućuje na to da je riječ o planiranom napadu.

- Vjerojatno se radi o eksplozivnoj napravi koja je sadržavala vijke i metalne krhotine. Policija prikuplja dokaze. Koliko mi je poznato, ovo je prvi ovakav napad u povijesti Kneževine Monako - rekao je Mirmand.

Monako, poznat kao jedna od najbogatijih država svijeta i porezna oaza na Azurnoj obali, godinama slovi za jednu od najsigurnijih destinacija. Ipak, posljednjih godina Kneževina se suočava s nizom korupcijskih afera i optužbi za pranje novca povezanih s međunarodnim kriminalnim skupinama.

Istraga o eksploziji je u tijeku, a policija tek treba utvrditi motiv napada i identitet počinitelja.

