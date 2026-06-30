Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA TRAŽI POČINITELJA

Eksplozija u Monaku! Ranjen ukrajinski milijarder, netko ostavio torbu s bombom...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Eksplozija u Monaku! Ranjen ukrajinski milijarder, netko ostavio torbu s bombom...
Foto: X

Nadzorne kamere snimile su muškarca s crnim šeširom, tamnom sportskom jaknom, bijelim trapericama i tenisicama kako neposredno prije eksplozije ostavlja ruksak na ulazu u zgradu

Najmanje troje ukrajinskih državljana, među kojima je i ukrajinski milijarder Vadim Jermolajev, teško je ozlijeđeno u eksploziji bombe koja je u ponedjeljak navečer odjeknula u središtu Monaka. Eksplozija se dogodila nešto nakon 21 sat u predvorju stambene zgrade Sun's Palace, nedaleko od mediteranske obale. Naime, eksplodirala je improvizirana eksplozivna naprava napunjena metalnim vijcima i maticama, prenosi Daily mail

Lokalni mediji navode da je među ozlijeđenima Vadim Jermolajev, jedan od najbogatijih Ukrajinaca koji je nakon početka rata napustio svoju zemlju.

Prema pisanju francuskog Le Figara, nadzorne kamere snimile su muškarca s crnim šeširom, tamnom sportskom jaknom, bijelim trapericama i tenisicama kako neposredno prije eksplozije ostavlja ruksak na ulazu u zgradu. Nakon toga je pobjegao, a policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenim.

Dužnosnik vlade Monaka Lionel Beffre izjavio je da su u eksploziji teško ozlijeđene tri osobe – Jermolajev, jedna Ukrajinka u pedesetim ili šezdesetim godinama te maloljetna osoba. Dvoje odraslih prevezeno je u bolnicu Pasteur u Nici, dok je maloljetnik zbrinut u Monaku.

TEHNIČKA NESREĆA? KAOS U KATRU Velika eksplozija u komplesku za plin, 13 mrtvih. Ozlijeđeno ih 66: Sve je treslo!
KAOS U KATRU Velika eksplozija u komplesku za plin, 13 mrtvih. Ozlijeđeno ih 66: Sve je treslo!

Vlasti ne isključuju mogućnost da ima i drugih ozlijeđenih.

Ministar države Monaka Christophe Mirmand rekao je kako sve upućuje na to da je riječ o planiranom napadu.

- Vjerojatno se radi o eksplozivnoj napravi koja je sadržavala vijke i metalne krhotine. Policija prikuplja dokaze. Koliko mi je poznato, ovo je prvi ovakav napad u povijesti Kneževine Monako - rekao je Mirmand.

Monako, poznat kao jedna od najbogatijih država svijeta i porezna oaza na Azurnoj obali, godinama slovi za jednu od najsigurnijih destinacija. Ipak, posljednjih godina Kneževina se suočava s nizom korupcijskih afera i optužbi za pranje novca povezanih s međunarodnim kriminalnim skupinama.

Istraga o eksploziji je u tijeku, a policija tek treba utvrditi motiv napada i identitet počinitelja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026