Kako je priopćeno, policija je u 7:50 po lokalnom vremenu obaviještena o eksploziji izvan grada Căușeni, gdje je uočen gusti dim. „Na mjestu događaja pronađeni su ostaci drona”, navodi se u priopćenju
Eksplozije diljem Moldavije. Pronašli su ostatke dronova!
Moldaviju su u subotu ujutro probudile serije eksplozija. Jutros je nekoliko stanovnika okruga Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi i Hîncești prijavilo eksplozije izvan pojedinih naseljenih mjesta, objavila je moldavska policija.
Kako je priopćeno, policija je u 7:50 po lokalnom vremenu obaviještena o eksploziji izvan grada Căușeni, gdje je uočen gusti dim. „Na mjestu događaja pronađeni su ostaci drona”, navodi se u priopćenju.
„Ostaci dronova pronađeni su i u blizini naselja Dubovca i Hîncești”, izvijestila je moldavska policija.
Također je objavljeno da je „istodobno, u blizini naselja Crocmaz u okrugu Ștefan Vodă, došlo do eksplozije u vinogradu, u blizini poljoprivrednog pogona. Nema ozlijeđenih. Zbog incidenta je izbio požar na vegetaciji, a prozori poljoprivrednog pogona su oštećeni.”
Moldavska policija objavila je i fotografije ostataka dronova pronađenih u okrugu Anenii Noi, između sela Delacău i Puhăceni; ostataka drona pronađenih u blizini sela Crocmaz u okrugu Ștefan Vodă, na području poljoprivrednog pogona; ostataka drona pronađenih u okrugu Hîncești, na rubu sela Dubovca; te ostataka drona pronađenih u blizini sela Constantinovca u okrugu Căușeni, gdje je nakon eksplozije izbio požar na vegetaciji.
Policija je na terenu i dokumentira incidente, a okolnosti događaja još se utvrđuju.
Građanima se savjetuje da ostanu mirni, izbjegavaju područja na kojima su prijavljene eksplozije te da ne diraju niti prilaze sumnjivim predmetima ili ostacima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+