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USRED NAPADA NA UKRAJINU

Eksplozije diljem Moldavije. Pronašli su ostatke dronova!

Piše Filip Sulimanec,
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Eksplozije diljem Moldavije. Pronašli su ostatke dronova!
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Foto: MOLDAVSKA POLICIJA
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Kako je priopćeno, policija je u 7:50 po lokalnom vremenu obaviještena o eksploziji izvan grada Căușeni, gdje je uočen gusti dim. „Na mjestu događaja pronađeni su ostaci drona”, navodi se u priopćenju

Moldaviju su u subotu ujutro probudile serije eksplozija. Jutros je nekoliko stanovnika okruga Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi i Hîncești prijavilo eksplozije izvan pojedinih naseljenih mjesta, objavila je moldavska policija.

Foto: MOLDAVSKA POLICIJA

Kako je priopćeno, policija je u 7:50 po lokalnom vremenu obaviještena o eksploziji izvan grada Căușeni, gdje je uočen gusti dim. „Na mjestu događaja pronađeni su ostaci drona”, navodi se u priopćenju.

„Ostaci dronova pronađeni su i u blizini naselja Dubovca i Hîncești”, izvijestila je moldavska policija.

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Također je objavljeno da je „istodobno, u blizini naselja Crocmaz u okrugu Ștefan Vodă, došlo do eksplozije u vinogradu, u blizini poljoprivrednog pogona. Nema ozlijeđenih. Zbog incidenta je izbio požar na vegetaciji, a prozori poljoprivrednog pogona su oštećeni.”

Foto: MOLDAVSKA POLICIJA

Moldavska policija objavila je i fotografije ostataka dronova pronađenih u okrugu Anenii Noi, između sela Delacău i Puhăceni; ostataka drona pronađenih u blizini sela Crocmaz u okrugu Ștefan Vodă, na području poljoprivrednog pogona; ostataka drona pronađenih u okrugu Hîncești, na rubu sela Dubovca; te ostataka drona pronađenih u blizini sela Constantinovca u okrugu Căușeni, gdje je nakon eksplozije izbio požar na vegetaciji.

Policija je na terenu i dokumentira incidente, a okolnosti događaja još se utvrđuju.

Građanima se savjetuje da ostanu mirni, izbjegavaju područja na kojima su prijavljene eksplozije te da ne diraju niti prilaze sumnjivim predmetima ili ostacima.

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