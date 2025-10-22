FOTO UŽASA Eksplozije odjekivale Kijevom, ima poginulih i ranjenih. Rusi noćas napali i druge gradove

Rusija je raketama u noći na srijedu napala Ukrajinu. Napadi su u glavnom gradu Ukrajine izazvali požare i razbacali krhotine po nekoliko gradskih četvrti. Došlo je do požara vozila i razbijeni su prozori na zgradama. Lokalni mediji javljaju da je dvoje ljudi poginulo