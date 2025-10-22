FOTO UŽASA
Eksplozije odjekivale Kijevom, ima poginulih i ranjenih. Rusi noćas napali i druge gradove
Rusija je raketama u noći na srijedu napala Ukrajinu. Napadi su u glavnom gradu Ukrajine izazvali požare i razbacali krhotine po nekoliko gradskih četvrti. Došlo je do požara vozila i razbijeni su prozori na zgradama. Lokalni mediji javljaju da je dvoje ljudi poginulo
Rusi su noćas ponovo žestoko napali Ukrajinu
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Rusi su noćas ponovo žestoko napali Ukrajinu |
Foto: State Emergency Service of Ukrai
Rusi su noćas ponovo žestoko napali Ukrajinu
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
U Kijevu su odjekivale eksplozije
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Ozlijeđeno je 13 ljudi
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Napadi su izazvali požare i razbacali krhotine po nekoliko četvrti ukrajinskoga glavnog grada, paleći automobile i razbijajući prozore, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Hitne službe upućene su na nekoliko lokacija na koje su pale krhotine uništenog zračnog oružja
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Opseg napada kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Eksplozije su također zabilježene u Dnjepru, Zaporižju i lučkom gradu Izmailu
| Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto ANATOLII STEPANOV/REUTERS
Foto ANATOLII STEPANOV/REUTERS
Foto ANATOLII STEPANOV/REUTERS
Foto ANATOLII STEPANOV/REUTERS