Eksplozije u južnom Iranu. SAD sprema evakuaciju ambasada u državama Perzijskog zaljeva

Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u južnoj pokrajini Hormozgan, koja se nalazi uz Hormuški tjesnac.

„Prije nekoliko minuta u području Karpana, u okrugu Sirik, u pokrajini Hormozgan, čulo se nekoliko eksplozija”, izvijestila je službena novinska agencija IRNA, dodajući da „lokalni izvori još nisu otkrili prirodu tih eksplozija”.

Evakuacija zbog Huta

Američki State Department priprema se izdati nalog za prisilni odlazak dijela osoblja i članova njihovih obitelji iz američkih veleposlanstava diljem regije Perzijskog zaljeva, izjavila su u srijedu trojica američkih dužnosnika, piše Reuters.

Taj je potez povezan s mogućim ponovnim izbijanjem neprijateljstava, osobito s jemenskim hutističkim pokretom, koji je povezan s Iranom, izjavila su dvojica američkih dužnosnika.

Američko veleposlanstvo u Rijadu u srijedu je izdalo sigurnosno upozorenje zbog mogućih novih napada hutista na Saudijsku Arabiju, nakon nedavnih smrtonosnih napada, uključujući napade na zračnu luku u Rijadu.

Dvojica američkih dužnosnika izjavila su da bi naloženi odlazak potencijalno mogao obuhvatiti evakuaciju cjelokupnog osoblja američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji i članova njihovih obitelji.