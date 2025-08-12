Obavijesti

užas kod Pittsburgha

Eksplozije u tvornici US Steela: Čovjek poginuo, traže nestalog radnika. Deseci ozlijeđeni...

Eksplozije u tvornici US Steela: Čovjek poginuo, traže nestalog radnika. Deseci ozlijeđeni...
Foto: Reuters

Uzrok eksplozije još nije poznat. US Steel surađuje s vlastima na njegovom otkrivanju, kazao je izvršni direktor kompanije David Burritt

Jedna je osoba poginula, a njih deset je ozlijeđeno u eksplozijama koje su u ponedjeljak odjeknule u tvornici US Steela nedaleko od Pittsburgha, a hitne službe među ruševinama traže jednog nestalog radnika. Eksplozije u tvornici koksa dogodile su se u 11 sati po lokalnom vremenu. Vatrogasci na mjestu događaja vode bitku s požarom i gustim dimom koji izbija iz tvornice.

Dvije su osobe prijavljene kao nestale, od kojih je jedna ubrzo pronađena i prevezena u bolnicu. Spasilačka misija još uvijek je u tijeku, izvijestili su iz gradske policije.

Uzrok eksplozije još nije poznat. US Steel surađuje s vlastima na njegovom otkrivanju, kazao je izvršni direktor kompanije David Burritt. Izvršni potpredsjednik i direktor proizvodnje Scott Buckiso dodao je da istražitelji tragaju za preostalim nestalim radnikom.

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro potvrdio je na X-u da je tvornica bila poprište više eksplozija. Njegova je administracija u kontaktu s lokalnim vlastima.

''Mjesto događaja još je aktivno, stoga pozivam građane koji se nalaze u blizini da se drže uputa'', napisao je.

Desetak je osoba hospitalizirano zbog opeklina, no još nema informacija o tome o kojem je stupnju opeklina riječ.

''Ovo je užasan dan za naš grad'', rekao je gradonačelnik Clairtona Rich Lattanzi, grada smještenog 30-ak kilometara južno od Pittsburgha, poznatog kao američki grad čelika.

U.S. Steel na tom području proizvodi čelik od kraja 19.stoljeća. Međutim, posljednjih je desetljeća industrija u padu, pa su zatvaranja i restrukturiranja tvornica postali neizbježni.

Kompanija je od lipnja ove godine u vlasništvu Nippon Steela, najvećeg japanskog proizvođača čelika, nakon transakcije vrijedne 14.9 milijarde dolara koju je američka vlada odobrila nakon 18 mjeseci pregovora.

Iako uređaji za kvalitetu zraka nisu otkrili opasan porast sumporovog dioksida nakon eksplozija, stanovnicima u krugu od 1,6 km od tvornice savjetovano je da ostanu u svojim domovima te da zatvore prozore i vrata.

Tvornica koksa u Clairtonu najveća je takva tvornica u SAD-u, zapošljava 1300 radnika i godišnje proizvede 4,3 milijuna tona. Koks se dobiva zagrijavanjem ugljena na visokim temperaturama, a zatim se koristi u proizvodnom procesu dobivanja čelika.

