Ekstremisti slave povijesnu pobjedu u Njemačkoj! 'Bliski su s Rusima, žele napustiti euro...'

Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je uvjerljivu pobjedu na nedjeljnim državnim izborima u Saskoj-Anhaltu, što predstavlja značajan udarac za Kršćansko-demokratsku uniju (CDU), stranku desnog centra kancelara Friedricha Merza. Unatoč povijesnom rezultatu, AfD se suočava s političkom izolacijom jer sve druge stranke odbijaju formirati vladajuću koaliciju s njima.

'Ispisali smo povijest'

Prema projekcijama javnih televizija ARD i ZDF, temeljenim na izlaznim anketama i djelomičnom prebrojavanju glasova, AfD je osvojio nešto više od 44 posto glasova. To je više nego dvostruko bolji rezultat u odnosu na izbore prije pet godina u ovoj saveznoj državi s dva milijuna i sto tisuća stanovnika, smještenoj zapadno od Berlina. Vodeći kandidat AfD-a za guvernera, Ulrich Siegmund, proglasio je pobjedu povijesnim trenutkom.

Rezultati

AfD (Alternativa za Njemačku): 43.8%, 39 mandata

CDU (Kršćansko-demokratska unija): 17.2%, 15 mandata

SPD (Socijaldemokratska stranka): 9.3%, 8 mandata

Zeleni: 8.9%, 8 mandata

Ljevica: 8.6%, 8 mandata

BSW (Savez Sahre Wagenknecht): 5.3%, 5 mandata

​- Ispisali smo povijest - izjavio je Siegmund.

U obraćanju za javnu televiziju ARD, Siegmund je poručio kako su birači poslali jasnu poruku da "stvari ne mogu dalje ići ovako", dodavši da je to "također signal prema Berlinu". Tridesetpetogodišnji političar, poznat po svojim protumigracijskim stavovima, nije štedio kritike na račun njemačkog kancelara.

Foto: Thilo Schmuelgen

​- Vrlo dobar promotor naše kampanje bio je Friedrich Merz. Svaki dan koji taj čovjek provede u kancelarskom uredu je dan previše - rekao je Siegmund o nepopularnom njemačkom vođi.

S druge strane, Kršćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Merza doživjela je katastrofalan poraz. Stranka koja je vodila Sasku-Anhalt pune 24 godine pala je na samo 18 posto podrške, izgubivši gotovo polovicu svojih birača. Ovakav ishod tumači se kao izravan odraz široko rasprostranjenog nezadovoljstva radom savezne vlade, koja još uvijek nije uvjerila mnoge glasače da može pokrenuti posustalo njemačko gospodarstvo. Stranka Ljevice, socijaldemokrati lijevog centra i Zeleni osvojili su po oko devet posto glasova.

'Vatreni zid' ostaje na snazi

Iako je AfD ciljao na apsolutnu većinu u državnom parlamentu kako bi mogao samostalno vladati i prevladati takozvani "vatreni zid" - odbijanje svih etabliranih stranaka da surađuju s njima - čini se da taj cilj neće ostvariti. Unatoč povijesnoj pobjedi na državnim izborima vodeće političke snage u zemlji ostaju čvrste u svom stavu. Franziska Hoppermann, glavna tajnica Merzova CDU-a, jasno je poručila da suradnja ne dolazi u obzir.

Foto: Fabrizio Bensch

​- AfD je desničarsko-ekstremistička stranka. Žele napustiti euro, što bi značilo gospodarski slom... blisko surađuju s Rusijom, žele potpuno drugačiji društveni model. Nećemo raditi s njima - izjavila je Hoppermann.

Uspjeh AfD-a u Saskoj-Anhaltu temelji se na radikalnoj platformi. Siegmund je kao svoje glavne prioritete naveo pokretanje "ofenzive deportacija" i ukidanje poticaja za dolazak ljudi u Njemačku kako bi "iskorištavali naš socijalni sustav". Njegova stranka zagovara koncept "remigracije", koji podrazumijeva masovno vraćanje imigranata u zemlje porijekla. Također, planira pokrenuti proces izlaska Saske-Anhalta iz sustava regionalne javne televizije zbog navodnih "dezinformacija".

Njemačka domaća obavještajna agencija klasificirala je ogranak AfD-a u Saskoj-Anhaltu kao potvrđenu desničarsko-ekstremističku skupinu, navodeći, između ostalog, omalovažavanje migranata iz muslimanskih zemalja od strane članova stranke. Zbog toga su se u javnosti pojavili i pozivi da se stranka zabrani kao prijetnja demokraciji. AfD je takve optužbe odbacio kao politički motivirane.

Foto: Maryam Majd

Reakcije u Njemačkoj i svijetu

Izborni rezultat izazvao je šok i zabrinutost diljem Njemačke. Središnje vijeće Židova u Njemačkoj izrazilo je "osobnu zgroženost", a Charlotte Knobloch, koja je preživjela holokaust, izjavila je da rezultat nadmašuje njezine "najgore noćne more".

Međunarodni mediji opširno su izvijestili o pobjedi AfD-a, opisujući je kao politički potres za Njemačku i uklapajući je u širi europski trend jačanja krajnje desnih i populističkih stranaka, koje popularnost grade na nezadovoljstvu birača, strahu od imigracije i ekonomskoj nesigurnosti.

*uz korištenje Ai-ja

