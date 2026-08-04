Ekstremno niski Dunav srušio stoljetni rekord, niska i Drava. Đuroković: Situacija je ozbiljna

Dugotrajna suša i visoke temperature dovele su do rekordno niskih vodostaja Dunava i Drave, dok su smanjeni dotoci vode sve izraženiji i na hrvatskoj obali, otocima te krškim područjima. Glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je u središnjem Dnevniku HTV-a da je situacija ozbiljna, ali je istaknuo kako je vodoopskrba zasad stabilna.

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O razmjerima pada vodostaja govori i stanje na Savi. Novinarka Marija Milas javila se iz riječnog korita, gdje je izmjeren vodostaj od gotovo tri metra ispod referentne razine.

– Kakva je situacija s vodostajima najbolje govori činjenica da se mi nalazimo unutar korita rijeke Save i da je vodostaj sada -298 cm, kazala je u središnjem Dnevniku HTV-a novinarka Marija Milas.

Dunav srušio rekord star više od stoljeća

Đuroković je rekao da malovodno razdoblje traje već dulje vrijeme te da su na Dunavu i Dravi zabilježene ekstremno niske razine vode.

– Situacija je dosta ozbiljna. Uistinu, ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od -142 cm u Batini. Srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord s -172 na -192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve više vrši pritisak na biljni i životinjski svijet koji živi uz te rijeke, istaknuo je Đuroković.

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Smanjeni dotoci na obali i otocima

Problemi su posebno izraženi na krškim područjima, u priobalju i Dalmaciji, gdje su dotoci vode osjetno smanjeni. Pojedini vodovodi već su pozvali građane da racionalno koriste vodu.

– Činjenica je da je situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova. Tamo su dotoci već vrlo smanjeni pa se smanjuju kapaciteti. Veći broj vodovoda je pozvao građane na racionalno korištenje voda. No, još uvijek je situacija stabilna sa samom vodoopskrbom. Dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema redukcije da se netko ne može oprati ili namiriti osnovne životne potrebe, kazao je Đuroković.

Govoreći o stanju u Lici, Đuroković je rekao da je ono relativno stabilno, iako su posljedice suše vidljive i na tom području.

– Relativno je stabilna. Imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost gdje pokušavamo neko naći rješenje da vode bude i za ljude i za gospodarstvo u dovoljnim količiama. Ali, posljedice su i u Lici gdje više nema snijega. Izgubili smo najizdašniji izvor pohranjivanja ličkih vodotoka, a to je bio snijeg, istaknuo je Đuroković.

Na kontinentu se ne očekuju nestašice

Prema njegovim riječima, na kontinentalnom području zasad se ne očekuju nestašice vode jer su ondje dostupne podzemne vode i veliki riječni sustavi. Hrvatske vode ipak su pojačale nadzor na terenu.

– Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje, danas smo baš provjerili, je po prilici dobro. Kontinent ipak stoji puno bolje. Postoje podzemne vode, tu su i velike rijeke. Za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na teren vodočuvarske službe, rekao je Đuroković.

Posebnu opasnost, dodao je, trenutačno predstavljaju manji vodotoci, koji zbog male količine vode i visokih temperatura imaju smanjenu sposobnost prihvaćanja otpadnih voda.

– Još jednom pozivam sve one koji rade pročišćavanje otpadnih voda, pročišćavanje otpadnih voda gradova, a isto tako i gospodarstava koji sami vrše određene pretretmane svojih otpadnih voda, da to čine što u najboljoj mjeri i što obazrivije jer su nam rijeke malog kapaciteta s vrlo malo vodnosti i temperature vode su vrlo velike, tako da svaki dotok zagađenja u te riječice može izazvati ekološke incidente, istaknuo je Đuroković.

Budući da se u sljedećih pet do sedam dana ne očekuje poboljšanje situacije, pozvao je sve nadležne i korisnike voda na dodatni oprez.

– S obzirom da nema znaka oporavka situacije u idućih pet do sedam dana molim da budemo malo svi obazriviji i da više i ozbiljnije radimo svoj posao kako bi pomogli i prirodi, dodao je.

Proizvodnja u hidroelektranama je smanjena

Dugotrajna suša utjecala je i na proizvodnju električne energije u hidroelektranama. Đuroković je rekao da Hrvatske vode surađuju s HEP-om kako bi se uskladilo korištenje vode i istodobno očuvao biološki minimum u rijekama.

– Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima. Ona je sada smanjena, primjerice dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji s ljudima iz HEP-a gdje se radi tolika količina korištenja vode, a da se istovremeno omoguće i biološki minimum i, primjerice, u staro korito rijeke Drave na tom području, upravo iz razloga da budemo korektni prema prirodi, rekao je.

Kada je riječ o Istri, akumulacija Butoniga, koja je jedan od ključnih izvora za tamošnju vodoopskrbu, zasad ima dovoljne količine vode.

– I za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali i nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda, rekao je Đuroković.

Dok se ne promijene vremenske prilike i ne stignu obilnije oborine, građanima se preporučuje racionalno korištenje vode, posebno na područjima na kojima su uvedene mjere štednje.