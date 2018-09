Elenin dnevnik: Dragi dnevniče, lijepo je u školi. Znaju mi ime

Dijete ne zna što znači nesporazum, razilaženje u shvaćanjima, odgovornost institucija. Ono zna što osjeća kad ostane izolirano, nebitno čijom greškom. A kako je Elena doživjela institucijski zaborav, opisala je u svojem dnevniku.

Podsjetimo, Elena je djevočica s posebnim potrebama koja je na prvi dan nastave ostala sama sjediti u dvorani škole...

Ponedjeljak, 3. rujna

Probudila sam se prije braće. Svi još spavaju. U kuhinji mama još nije skuhala ručak. Igram se na kompjuteru. Braco je obukao novu košulju i otišao u školu. Ja još čekam ručak jer je tata rekao da poslije ručka i ja idem u školu. Braco se vratio s novim knjigama i rasporedom. Mama kaže da još nije vrijeme za mene. Čekam strpljivo jer sam velika cura, a velike cure ne cendraju, kaže mama. Konačno ručak! Pojela sam malo i mama me obukla u novu suknjicu. Imam i balerinke. I torbu s leptirićima. I baka je došla iz Pule, i moj deda. Da budu sa mnom prvi dan u školi. Stojim pred školom, velika je. Ima puno djece, svi su lijepi i smiju se. Mame i tate malo plaču i slikaju svoju djecu. Na priredbi velika djeca pjevaju meni. Lijepo pjevaju. Dolaze učiteljice! Zovu svoju djecu da ih vode u razred. Mama je nekud otišla... Tata me vodi van iz škole. Neću ići van, hoću svojoj učiteljici, hoću s dječicom u veliki razred! Tata se više ne smije, vraćamo se u školu, sjedimo sami u velikoj dvorani. Mama dolazi i plače. Vode me po stepenicama kod ravnatelja i jedne tete. I oni su žalosni. Gledaju me i kažu da ja ne mogu ići u njihovu školu jer ne znaju tko sam ja. Kažem, pa ja sam Elena Vujnović Kata. Ja sam đak. Velika sam cura. I moram ići u školu... Teta je mami prošli tjedan na telefon rekla da će u školi znati da ću doći...

Poslali su nas van iz škole. Žalosna sam. Mama mi govori da se netko zabunio jer ima puno djece i da ću sutra ići u razred i svojoj učiteljici. Tata mi kaže da idemo na sladoled i u park jer sam bila super hrabra i dobra. Jedva čekam sutra. Mama je rekla da će sutra sigurno svi znati tko sam ja.

Utorak, 4. rujna

Mama i tata me vode u školu. Jako sam sretna. Trčim preko velike dvorane u svoj razred. Učiteljica je lijepa. Ima čupavu kosu kao mama i lijepo se smije. Dala mi je ruku i odvela me do moje klupe. Kupila mi je blokić i olovku na cvjetiće. Pitam se gdje su mi knjige za školu kakve ima braco. Nema ih jer nisu znali da ću ja doći. Cijeli dan smo crtali i učili. Imam nove prijatelje. Mama i tata su došli po mene. I puno stričeka i teta s mikrofonima. Volim pjevati i plesati, pa su mi posudili mikrofon. Mama je bila isto vesela kad je vidjela mene. Mama voli kad se smijem i plešem. A ja volim kad se mama smije.

Srijeda, 5. rujna

Tata me doveo u školu. Jako mi je lijepo. Prijatelji su mi dobri. Učiteljica mi pomaže. Išla sam i u veliki razred na likovni. U velikom razredu ima jako puno djece. Mama je došla po mene kad sam pojela fini ručak. Dobila sam neke knjige, ali mama kaže da ću dobiti još. Valjda drugi tjedan jer ih još nisu napravili. Nije došla ni teta koja će mi pomagati s učenjem u školi. Možda je još na moru kad je vani toplo sunce.

četvrtak, 6. rujna

Jako sam vesela kad idem u školu. Čitala sam učiteljici riječi i bila je jako sretna pa je rekla mami da znam čitati velike riječi. Mama se smijala i ljubila me. Opet sam bila u velikom razredu, slušali smo muziku, plesali i pjevali. Teta koja mi treba pomoći u školi je valjda još na moru.

Petak, 7. rujna

Mama je došla po mene i rekla da sam sada dva dana doma. Bila sam tužna jer mi je lijepo u školi i išla bih sutra opet. Kad je ponedjeljak? Hoće se teta vratiti s mora i doći k meni? Hoću dobiti i ostale knjige? Sad svi znaju da sam đak prvak. I biti ću jako dobra u školi da učiteljica uvijek bude sretna zbog mene. I mama i tata i braco. Jer ja sam velika i dobra cura. Ja sam đak prvak.