Nisam siguran hoće li sankcije zaustaviti Putina, no to uvijek ovisi koliko ima ljudi koji razmišljaju europski, a kolik onih koji više razmišljaju na staromodan način koji je ipak, rekao bih, najprisutniji kod Rusa. Rusi i Kinezi su narod koji jako drži do svog identiteta i njih nije baš tako lako slomiti. Ipak, najveći problem su ljudi koji imaju kredite u eurima- rekao je Podobnik koji se osvrnuo i na izjavu glasnogovornik Dimitrija Peškova koji je rekao da oni nemaju nikakve imovine na zapadu i da im kazne nisu nikakav problem.

- Čisto sumnjan da su ruski dužnosnici, čak i Putin, držali nešto kod Engleza. Međutim, možda su se neki ipak predvidjeli pa su mislili kako je Švicarska ipak neutralna zemlja koji ni Hitler nije napao, pa su možda očekivali da će ona ostati i dalje neutralna. Moguće da jedan dio tih velikih državnih rezervi koje Rusi imaju da je djelomično u Švicarskoj, a sad koji je taj postotak to mi ne znamo, ako je vrlo velik onda bi to moglo imati prilično velike posljedice - dodao je Podobnik.

Uskoro više...