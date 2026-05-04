Emmanuel Macron: Francuska neće sudjelovati u američkoj misiji u Hormuškom tjesnacu

Piše HINA,
Foto: HAYK BAGHDASARYAN/REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je pozdravio pomoć koju je američki predsjednik Donald Trump najavio za brodove blokirane u Hormuškom tjesnacu, ali je isključio sudjelovanje Francuske

"Nećemo sudjelovati u bilo kakvim nasilnim operacijama, posebno jer nam okvir za to nije jasan ”, rekao je Macron u Erevanu gdje sudjeluje na osmom samitu Europske političke zajednice (EPC). Pod vodstvom Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva formirana je međunarodna koalicija za neutralno pomorsko raspoređivanje u tjesnacu nakon završetka borbi.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će Sjedinjene Države pomoći brodovima "koji su blokirani u Hormuškom tjesnacu" da napuste ključni plovni put.

Macron je pohvalio taj potez. "To je ono što smo tražili od početka", rekao je francuski predsjednik. "Izgradili smo ad hoc misiju na kojoj i dalje radimo. Vojno planiranje odvijalo se u Londonu, ali prije svega želimo koordinirano ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država", dodao je Macron. "To je jedino rješenje koje dugoročno omogućuje otvaranje Hormuškog tjesnaca, osiguravanje slobodne plovidbe i to bez ograničenja i bez naplate pristojbi."

