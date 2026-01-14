Emmanuel Macron: Kad bi se ugrozio suverenitet saveznika, posljedice bi bile neviđene

Kad bi suverenitet neke europske zemlje i saveznika bio ugrožen, posljedice bi bile neviđene, rekao je u srijedu francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku vlade, aludirajući na nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme kontrolu nad arktičkim teritorijem.

"Ne podcjenjujemo izjave o Grenlandu", rekao je Macron, a prenijela je glasnogovornica vlade Maud Bregeon.

"Kad bi bio ugrožen suverenitet neke europske zemlje i saveznika, posljedice toga bile bi neviđene. Francuska vrlo pomno prati situaciju i djelovat će u potpunosti solidarno s Danskom i njezinim suverenitetom", dodao je.

Ranije tijekom dana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da između EU-a i Grenlanda postoji snažna veza i da stanovnici Grenlanda mogu računati na podršku EU-a.

Ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se kasnije u srijedu u Bijeloj kući s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom nakon višetjednih prijetnja predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu, autonomnom teritoriju u okviru Danske.