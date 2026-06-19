Emmanuel Macron skeptičan oko sporazuma Iran-SAD: 'Ne vjerujem da je rat skroz gotov'

Macron oprezan oko sporazuma Iran-SAD, ne vjeruje da je rat "potpuno završen"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je oprezno reagirao na sporazum između Irana i SAD-a o okončanju rata na Bliskom istoku, navodeći kako nije siguran da je rat "potpuno završen". "Uvijek je bolje imati sporazum nego rat, posebno kada postoji rizik od eskalacije", istaknuo je francuski predsjednik, govoreći na France 2 o samitu G7 kojim je predsjedao od ponedjeljka do srijede u mjestu Evian-les-Bains.

"Ulazimo u novu fazu, fazu suradnje i dijaloga, koja je bolja od rata", dodao je.

Međutim, šef države također je izrazio sumnje. "Ne vjerujem da možemo reći da je (rat) potpuno završen", izjavio je.

Kao i u Evianu, Emmanuel Macron ponovio je spremnost Francuske da radi, zajedno s drugim zemljama poput Velike Britanije, na obnavljanju pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu.

U vrlo neočekivanom potezu, američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom dok je bio u Versaillesu u srijedu navečer, gdje ga je Emmanuel Macron pozvao na večeru nakon samita G7.

Francuski predsjednik izvijestio je da je odluka američkog predsjednika o potpisivanju sporazuma "bila prilično spontana".

Što se tiče libanonskog aspekta sukoba, Macron je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "pokaže osjećaj odgovornosti i racionalnosti", tvrdeći da je ofenziva protiv proiranskog Hezbolaha u južnom Libanonu "dugoročno suprotna interesima Izraela".

"Hezbolah je rizik za Izrael, to je apsolutno istina", ali sigurnost te države "ne može se jamčiti osvajanjem susjednog teritorija", rekao je, naglašavajući da Netanyahuova politika, kako u Libanonu tako i u Gazi i na Zapadnoj obali, "potiče ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije".