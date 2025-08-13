Obavijesti

News

Komentari 0
SPORAZUM O PREKIDU VATRE

Emmanuel Macron: 'Trump želi da Ukrajina sudjeluje s Rusijom u pregovorima o teritoriju'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Emmanuel Macron: 'Trump želi da Ukrajina sudjeluje s Rusijom u pregovorima o teritoriju'
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Trump i Putin će se u petak sastati na Aljasci radi razgovora o tome kako zaustaviti tri i po godine dug sukob, najveći u Europi od Drugog svjetskog rata

Američki predsjednik Donald Trump je rekao da Ukrajina mora biti uključena u razgovore o teritoriju u sklopu bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre s Rusijom, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu. Macronova tvrdnja predstavlja prvu naznaku ishoda razgovora između Trumpa, europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija s ciljem oblikovanja Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Trumpovo inzistiranje na uključivanju Ukrajine, bude li potvrđeno, moglo bi značiti određeno olakšanje za Ukrajinu i njene saveznike koji su se bojali da bi Trump i Putin mogli postići sporazum nauštrb europskih i ukrajinskih sigurnosnih interesa i koji bi raskomadao ukrajinski teritorij.

Trump i Putin će se u petak sastati na Aljasci radi razgovora o tome kako zaustaviti tri i po godine dug sukob, najveći u Europi od Drugog svjetskog rata.

UOČI SASTANKA Čelnici 26 zemalja EU-a: Ukrajina treba imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti
Čelnici 26 zemalja EU-a: Ukrajina treba imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti

Trump je ranije rekao da će obje strane morati pristati na određenu razmjenu teritorija kako bi se okončao rat u kome su živote izgubili deseci tisuća ljudi, a milijuni su raseljeni.

Zelenskij je u srijedu doputovao u Berlin radi virtualnih sastanaka s europskim vođama i potom s Trumpom kojima je domaćin bila Njemačka.

Europljani strahuju da bi razmjena teritorija mogla Rusiji donijeti gotovo petinu Ukrajine i ohrabriti Putina da se u budućnosti proširi dalje na zapad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Rusija: Naši zahtjevi za Ukrajinu ostaju isti! Trump: Europa želi postići dogovor...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Rusija: Naši zahtjevi za Ukrajinu ostaju isti! Trump: Europa želi postići dogovor...

Kijev će pasti za nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, poručivali su iz Kremlja na početku rata u veljači 2022. godine. Ali prošlo je od tad 1266 dana, Ukrajina nije pala. Svijet čeka sastanak Trumpa i Putina...
Jandroković s ukrajinskim kolegom: O miru se ne može razgovarati bez Ukrajinaca...
RAZGOVOR S KOLEGOM IZ UKRAJINE

Jandroković s ukrajinskim kolegom: O miru se ne može razgovarati bez Ukrajinaca...

Jandroković je potvrdio čvrstu hrvatsku potporu za Ukrajinu i ukrajinski narod kao i spremnost "za nastavkom humanitarne, političke, gospodarske i vojne pomoći zemlji".
Ostaci drona izazvali požar u rafineriji nafte na jugu Rusije
IMA ŽRTAVA

Ostaci drona izazvali požar u rafineriji nafte na jugu Rusije

Rafinerija u Slavjansku privatno je postrojenje s kapacitetom od oko 100.000 barela dnevno. Proizvodi gorivo za domaće potrebe i izvoz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025