TRAGEDIJA POTRESLA PLANINARE

Emotivan oproštaj od poginulog planinara Marija: 'Sve nas je osvojio vedrinom i empatijom'

Piše Ivan Štengl,
Volio je guštati u planini, gradelavanju u planinarskim kućama, pogotovo u planinarskoj kući Lugarnica na Mosoru. Tamo je redovito dežurao, napisali su iz planinarskog društva

Bio je duša svake zabave, svakog izleta, sve nas je odmah osvojio svojim smijehom, empatijom i vedrinom. On je bio momak kojem ništa nije bio problem. Kad bi trebalo prenositi materijal na radnim akcijama za obnovu Doma na Mosoru, njegov kombi je vozio non-stop, riječi su kojima su se od poginulog planinara Marija Boke oprostili iz Hrvatskog planinarskog društva 'Mosor".

Dirljivu objavu posvetili su mu na društvenim mrežama. Marijo je jedan od trojice planinara koji su poginuli u slovenskim Alpama nakon što ih je zatrpala lavina.

- Tuga je odmah postala pregolema. Naš Marijo, momak toplog duha koji se učlanio u Društvo prije nekoliko godina. Odmah je završio opću planinarsku školu i postao aktivnim radom, te djelima postao punokrvni Mosoraš - napisali su.

- Volio je guštati u planini, gradelavanju u planinarskim kućama, pogotovo u planinarskoj kući Lugarnica na Mosoru. Tamo je redovito dežurao. Volio je zimske uspone, te odradio nekoliko zahtjevnih visokogorskih (zimskih) uspona na snježne europske vrhove, ne samo vrhove planina u Hrvatskoj.

Ističu da je bio veliki humanitarac kada je bila riječ o kuhanju ‘O La La’ večera'.

- U samo pet minuta obavio je razgovor i omogućio nam cijelu restoransku kuhinju za korištenje. O Mariju bi mogli knjigu napisat koliko predivnih uspomena imamo s njim - kažu. Posljednji ispraćaj bit će u subotu.

