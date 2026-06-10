Obavijesti

News

Komentari 0
POZVAO NA ISKUPLJENJE

Emotivan susret pape Lava sa zatvorenicima kod Barcelone: 'Nitko ne smije biti zaboravljen'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Emotivan susret pape Lava sa zatvorenicima kod Barcelone: 'Nitko ne smije biti zaboravljen'
Foto: Stefano Rellandini

Tijekom prvog posjeta španjolskoj kaznionici papa je pozvao zatvorenike na promjenu života i iskupljenje, istaknuvši važnost nade i reintegracije.

Papa Lav, koji se snažno zalaže za prava zatvorenika, u srijedu je po prvi put posjetio španjolsku kaznionicu te pozvao zatvorenike da se iskupe za svoje zločine te da vode bolje živote. Razgovarajući sa zatvorenicima u kaznionici blizu Barcelone, papa je u svom prvom posjetu španjolskom zatvoru rekao da povijest osobe "ne osuđuje budućnost, već nudi priliku za promjenom naših odluka i odabira". Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, u jednotjednom je posjetu Španjolskoj gdje je upozorio da su sve intenzivniji sukobi gurnuli svijet u duboku krizu te pozvao na bolje postupanje s migrantima. Do središnjeg dijela papina posjeta Barceloni, što je druga od ukupno tri odredišta putovanja, doći će kasnije u srijedu kada će otvoriti najnoviji toranj Sagrade Familie, modernističke bazilike koju je dizajnirao Antoni Gaudi i koja je postala najviša crkva na svijetu.

MOLITVENO BDJENJE Papa u Barceloni upozorio na epidemiju depresije i femicida: 'Nasilje često završi ubojstvom'
Papa u Barceloni upozorio na epidemiju depresije i femicida: 'Nasilje često završi ubojstvom'

U kaznionica Brians 1, izgrađenoj 1991. 40-ak kilometara od Barcelone, trenutno boravi oko 1000 zatvorenika.

"To je prilika koju dobijete jednom u životu. Nisam uopće mogla spavati", rekla je Montse Benavente, zatvorenica koja je papi govorila o poteškoćama sa svojom vjerom i šteti koju je svojim postupcima načinila vlastitoj obitelji.

Lav je posljednji put posjetio zatvor u travnju kada je bio u Ekvatorskoj Gvineji u sklopu turneje po četiri afričke zemlje.

otvorio bolnu temu Papa Lav saslušao žrtve zlostavljanja u Crkvi pa najavio obračun: 'Bit ćemo učinkovitiji'
Papa Lav saslušao žrtve zlostavljanja u Crkvi pa najavio obračun: 'Bit ćemo učinkovitiji'

Pokojni papa Franjo se također zalagao za prava zatvorenika te je svega četiri dana prije svoje smrti posjetio kaznionicu u Rimu dok se oporavljao od dvostruke upale pluća.

Jedna od zatvorenica je za list El Mundo rekla da je veoma zahvalna zbog papina posjeta.

"Nitko nas se ne sjeti", rekla je zatvorenica Mayte. "Veoma je lako zaboraviti nekoga tko je u zatvoru".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
RASKOL U DALMACIJI

Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'
Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'
bizarna situacija

Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026