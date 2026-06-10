Emotivan susret pape Lava sa zatvorenicima kod Barcelone: 'Nitko ne smije biti zaboravljen'

Papa Lav, koji se snažno zalaže za prava zatvorenika, u srijedu je po prvi put posjetio španjolsku kaznionicu te pozvao zatvorenike da se iskupe za svoje zločine te da vode bolje živote. Razgovarajući sa zatvorenicima u kaznionici blizu Barcelone, papa je u svom prvom posjetu španjolskom zatvoru rekao da povijest osobe "ne osuđuje budućnost, već nudi priliku za promjenom naših odluka i odabira". Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, u jednotjednom je posjetu Španjolskoj gdje je upozorio da su sve intenzivniji sukobi gurnuli svijet u duboku krizu te pozvao na bolje postupanje s migrantima. Do središnjeg dijela papina posjeta Barceloni, što je druga od ukupno tri odredišta putovanja, doći će kasnije u srijedu kada će otvoriti najnoviji toranj Sagrade Familie, modernističke bazilike koju je dizajnirao Antoni Gaudi i koja je postala najviša crkva na svijetu.

U kaznionica Brians 1, izgrađenoj 1991. 40-ak kilometara od Barcelone, trenutno boravi oko 1000 zatvorenika.

"To je prilika koju dobijete jednom u životu. Nisam uopće mogla spavati", rekla je Montse Benavente, zatvorenica koja je papi govorila o poteškoćama sa svojom vjerom i šteti koju je svojim postupcima načinila vlastitoj obitelji.

Lav je posljednji put posjetio zatvor u travnju kada je bio u Ekvatorskoj Gvineji u sklopu turneje po četiri afričke zemlje.

Pokojni papa Franjo se također zalagao za prava zatvorenika te je svega četiri dana prije svoje smrti posjetio kaznionicu u Rimu dok se oporavljao od dvostruke upale pluća.

Jedna od zatvorenica je za list El Mundo rekla da je veoma zahvalna zbog papina posjeta.

"Nitko nas se ne sjeti", rekla je zatvorenica Mayte. "Veoma je lako zaboraviti nekoga tko je u zatvoru".