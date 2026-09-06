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FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI

Emotivna večer na FSK: Banović odala počast svom preminulom prijatelju Slobodanu Šnajderu

Piše Julia Očić,
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Emotivna večer na FSK: Banović odala počast svom preminulom prijatelju Slobodanu Šnajderu
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Zagreb; Festival svjetske književnosti, razgovor sa Snježanom Banović | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Snježana Banović u HNK2 je u sklopu Festivala svjetske književnosti predstavila svoj roman 'Gromova djeca', a razgovor s autoricom moderirala je Lada Čale Feldman

Snježana Banović, teatrologinja, kazališna redateljica i sveučilišna profesorica, na Festivalu svjetske književnosti predstavila je svoj roman "Gromova djeca" (Fraktura), djelo koje govori o kazališnoj akademiji, moći i šutnji sustava. Razgovor s autoricom moderirala je teatrologinja i sveučilišna profesorica Lada Čale Feldman, a Snježana Banović ganula je prisutne odajući počast svojem preminulom prijatelju, velikom hrvatskom književniku Slobodanu Šnajderu.

- Voljela bih da se sada prisjetimo jednog čovjeka kojeg više nema među nama i koji je bio prvi čitač ove knjige, a to je Slobodan Šnajder. I ja bih vas sada sve zamolila da barem deset sekundi mislimo na njega i da kažemo: Slava mu i hvala mu - rekla je Banović.

Zagreb; Festival svjetske književnosti, razgovor sa Snježanom Banović
Zagreb; Festival svjetske književnosti, razgovor sa Snježanom Banović | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Lada Čale Feldman istaknula je kako je Snježana Banović autorica koja se već predstavila javnosti u nekoliko svojih spisateljskih persona te kako je roman "Gromova djeca" izmišljena priča o izmišljenoj školi za snove koja prokazuje stanovitu mušku fasadu jedne pedagoške i kazališne institucije, a sve ono što se u toj instituciji događa promatra portir.

- Izrazito mi je važan taj tlocrt ove naše škole koju sam ja cijelo vrijeme imala u glavi i palo mi je na pamet da mimo porte postoji čitava jedna mitologija, a sva su imena zapravo i preuzeta iz slavenske mitologije. Posložila sam tu piramidu bogova i njihove djece, raznih vilinskih, šumskih i ostalih bića koja ih prate, a onda sam shvatila da mi u tom panteonu nedostaje jedno ljudsko lice koje se ne zove nikako posebno, nego se zove Sladek. I to mi je lice bilo najlakše za raspisati jer je naš portir Tomica nama svaki dan bio kao mama i tata zajedno. A kada ste u tim godinama, u ranim dvadesetima, i kada imate tako nekoga, onda ga često uzimate zdravo za gotovo. Mi o njemu nismo znali ništa, ja sam znala da je oženjen, a nedavno sam saznala da je umro - pojasnila je Banović.

Zagreb; Festival svjetske književnosti, razgovor sa Snježanom Banović
Zagreb; Festival svjetske književnosti, razgovor sa Snježanom Banović | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Drugi dan festivala obilježio je i razgovor s istaknutim belgijskim književnikom Stefanom Hertmansom te književnicom Gabrijelom Rukelj Kraškovič koji je moderirala Leila Topić, kao i tribina Pisac i njegov čitatelj na kojoj su sudjelovali Damir Karakaš, Frano Dulibić i Nevenka Šarčević, a razgovor je moderirala Sanja Baković.
 

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