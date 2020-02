Emotivni Milanović: Pustio je suzu na pjesmu Vice Vukova

Molim vas unaprijed za zrno razumijevanja za greške, kojih će sigurno biti, ali nikad neće biti namjerne, s namjerom da nekog povrijede ili ponize, rekao je Zoran Milanović, peti hrvatski predsjednik.

Inauguracija je bila, kako su i najavili, skromna, kratka, svečana i s porukom. Ukupno 39 gostiju bilo je na polusatnoj inauguraciji na Pantovčaku. Od danas bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović otišla je s kitom cvijeća koju joj je na odlasku uručio Milanović.

Točno u podne ispred počasne garde posljednji put prošetala je Grabar Kitarović. Za njom su svirali “Mi smo garda Hrvatska” dok je ulazila na svoje bivše radno mjesto. Za njom su, po protokolu, ušli ustavni suci te Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje Musić Milanović. Na inauguraciji Zorana Milanovića bilo je puno emotivnih trenutaka. U prvom redu u Svečanoj dvorani na Pantovčaku govor svog sina, hrvatskog predsjednika, pratila je njegova majka Gina Milanović. Dok je Zoran Milanović držao govor, njegova majka grcala je u suzama. No nije to bio jedini emotivni trenutak inauguracije. Osim što je izmjenjivao zagrljaje sa suprugom Sanjom, nakon govora Milanović se pozdravljao s uzvanicima. Kolinda Grabar Kitarović diplomatski mu je pružila ruku, a on ju je prijateljski poljubio te ju je ispratio uz poljupce u obraz.

Pozdravio se novi predsjednik i s premijerom, predsjednikom Sabora te bivšim predsjednicima, a zatim je odšetao do majke i zagrlio je. Ona ga je nekoliko trenutaka zadržala u zagrljaju i nešto mu govorila.

Nakon nje Milanović je izgrlio te poljubio i nećakinju Mašu, kćer Milanovićeva pokojnog brata Krešimira.

Došavši do reda u kojem su sjedili potpredsjednici sabora, Milanović je ruku pružio Siniši Hajdašu Dončiću, Furiju Radinu i Boži Petrovu, a sa Željkom Reinerom i Milijanom Brkićem nije se rukovao. Na svečanosti su u prvom redu sjedili i sinovi Zorana Milanovića, Ante Jakov (21) te Mario (15). Oni su prilikom rukovanja s Kolindom Grabar Kitarović ostali sjediti i tako izazvali negativne reakcije javnosti.

Osim Milanovićeve obitelji, koja je bila u prvom redu, te bivših predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića, na inauguraciji su bili premijer Plenković s potpredsjednicima Vlade Davorom Božinovićem, Damirom Krstičevićevim i Predragom Štromarom (Zdravko Marić bio je na službenom putu). Ipak, Milanovićeva je prisega prošla uz zrno proceduralne pogreške. Desnu ruku, koja mu je bila uz tijelo, trebao je držati u zraku. Uz to je nakon najavljivanja prisege odmah počeo čitati tekst prisege iako je plan bio malo drukčiji.

Milanović 'preskočio' Šeparovića

Prvo je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović trebao izgovoriti da je Vlada raspisala izbore, kad su održani i koji su bili rezultati, a potom pozvati Milanovića na prisegu. No kako se Milanović požurio, Šeparović je zastao na putu prema govornici te se nasmiješio uzvanicima. Nije ništa zamjerio novom predsjedniku.

- Ne vidim tu neki poseban problem. Bitno je da je sve u skladu s Ustavom i zakonom - rekao je poslije novinarima.

Prije nego što je novi predsjednik ispratio svoju prethodnicu, oko pola sata proveli su za stolom bez medija na gornjem katu dok su gosti ostali na koktelu. Kolinda Grabar Kitarović, iako je otišla s Pantovčaka i prepustila predsjedničke dvore Zoranu Milanoviću, službeno je bila predsjednica do utorka u ponoć, a Milanoviću je prvi radni dan danas. Među bolje raspoloženima bio je Jakov Kitarović, koji je dobre volje došao na Pantovčak, a raspoloženje mu nije splasnulo ni nakon što je prestao biti “prvi gospodin”. On i nova prva dama, Sanja Musić Milanović, na domjenku su razgovarali uz smijeh. Premijer Plenković jedini nije udovoljio molbi novinara da komentira inauguracijsku ceremoniju, kao ni očekivanja od Milanovićeva predsjedničkog mandata, tako da se može i dalje očekivati “tvrda kohabitacija”.

Plenki jedva zapljeskao, a Jakovu je laknulo

Na kraju prisege svi su zapljeskali, ali vidno loše volje bio je premijer Plenković, koji je vrlo kratko zapljeskao. No glasni pljesak Milanović je dobio od bivšeg prvoga gospodina Jakova Kitarovića. Izvedba Josipe Lisac izazvala je emocije bivše predsjednice, kojoj su zasuzile oči. Zoran Milanović bio je vrlo emotivan u trenutku izvođenja pjesme “To je tvoja zemlja” Vice Vukova.