JEFTINIJE GORIVO

Energetski stručnjak o novom benzinu: 'Hrvatska bi mogla biti jedan od proizvođača u EU'

Zagreb: "Green energy expo Zagreb 2025." u hotelu Westin | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nova vrsta goriva s bioetanolom mogla bi sniziti cijene, no mnogi vozači u Hrvatskoj morat će prilagoditi svoja vozila

Europska komisija ozbiljno razmatra uvođenje novog, jeftinijeg benzina, takozvanog E20, koji sadrži 20 posto bioetanola. Kako piše njemački Bild, plan postoji, ali prije nego što se ovakvo gorivo pojavi na benzinskim postajama, Bruxelles mora izmijeniti Direktivu o kvaliteti goriva. Drugim riječima, sve ovisi o brzini administracije u EU. Ako se regulativa ubrza, vozači bi mogli uskoro vidjeti novu, povoljniju opciju na pumpama. No, ovakav benzin nije za sve automobile. U Hrvatskoj, gdje prosječan automobil ima čak 13 i pol godina prema podacima Centra za vozila Hrvatske, mnogi vozači mogli bi ostati bez mogućnosti korištenja E20 goriva bez dodatnih ulaganja.

EU sprema uvesti jeftino E20 gorivo. Pogledajte o čemu se radi i koje aute smijete tankati

Energetski stručnjak Ivica Jakić za RTL Danas pojašnjava da ideja o bioetanolu nije nova.

- Govori se o etilnom alkoholu koji se dobiva iz šećera i škroba. Sam koncept postoji već dugo, ali sada je ključno da Komisija omogući korištenje benzina s 20 posto etanola - rekao je, dodajući kako bi takav potez donio više koristi.

Kako objašnjava, E20 bi smanjio ovisnost o uvozu nafte, ubrzao dekarbonizaciju prometa i snizio cijene goriva jer bi se dio proizvodnje prebacio na europske sirovine poput kukuruza ili šećerne trske.

EU POSTIGLA DOGOVOR! 90 milijardi eura zajma za Ukrajinu i novi paket sankcija Rusiji

Na pitanje o kvaliteti, Jakić nema dvojbi: 'Hoće, kako ne. Samo treba voditi računa da vozila moraju biti napravljena na način da mogu prihvatiti 20 posto etanola.'

Problem nastaje kod starijih vozila. Noviji modeli već su spremni za ovakvu vrstu goriva, dok će stariji automobili trebati određene preinake, primjerice na brtvama, raspršivačima i crpkama. Ipak, ni to nije nemoguće.

- Ako naprave preinake na raspršivaču i crpkama, moći će koristiti takvo gorivo - kaže Jakić, ali napominje da će ključnu riječ imati tržište i reakcija vozača.

Energetska kriza prijeti EU: Komisija predlaže hitne mjere i upozorava na nestašice

Dobra vijest je da Hrvatska ima potencijal za proizvodnju bioetanola. Već se proizvode aditivi i etanol iz šećera i škroba, koji se potom miješaju s benzinom u rafinerijama. Postoji realna šansa da se domaća proizvodnja dodatno razvije, čime bi Hrvatska mogla postati važan igrač na tržištu goriva nove generacije.

Za dizelaše, također postoji alternativa, takozvani B7 dizel, koji sadrži do sedam posto biokomponenti, već je bio u upotrebi. Riječ je o dodacima dobivenima iz biljnih i životinjskih ulja.

Evo što se dogodilo sa cijenom nafte nakon drame u Hormuzu

Hrvatska i u tom segmentu ima adute. U Gaženici već postoji postrojenje koje može proizvoditi dodatke za biodizel, što otvara prostor da zemlja postane regionalni centar za ovakvu vrstu proizvodnje.

