Epidemija korona virusa u Kini možda je već počela jenjavati...

Kineske vlasti zabilježile su 2015 novih slučajeva, čime je ukupan broj porastao na 44.653. To je najmanje dnevno povećanje broja oboljelih od 30. siječnja.

Podaci su objavljeni dan nakon što je epidemiolog Zhong Nanshan prognozirao da će epidemija u Kini doživjeti vrhunac ovaj mjesec i da će potom jenjavati.

No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) usporedila je prijetnju te epidemije s terorizmom, a jedan stručnjak je upozorio da, iako bi u Kini mogla biti na vrhuncu, to nije slučaj drugdje.

- Proširila se na druga mjesta i epidemija je ondje tek na početku, rekao je Dale Fisher, voditelj Globalne mreže za upozorenje i odgovor na epidemije kojom koordinira WHO, u intervjuu u Singapuru. "U Singapuru smo na početku epidemije".

U Singapuru je do sada zabilježeno 47 slučajeva, a iz najveće singapurske banke DBS evakuirano je oko 300 zaposlenika jer je jedan djelatnik zaražen.

Virus službenog naziva Covid-19 proširio se na više od 20 zemalja širom svijeta. Do sada je izvan Kine umrlo dvoje ljudi: jedna osoba u Hong Kongu i jedna na Filipiima.

Najnoviji kineski podaci pokazuju da je broj smrtnih slučajeva u utorak porastao za 97, na ukupno 1113. Na društvenim medijima pojavile su se, međutim, sumnje u pouzdanost tih podataka nakon što je vlada prošli tjedan izmijenila smjernice za klasifikaciju.

Najveće krizno žarište izvan Kine je japanski kruzer na kojem je broj zaraženih koronavirusom u srijedu porastao na ukupno 175. Među njima nema Hrvata.

Kruzer je u karanteni već dva tjedna otkad je stigao u Yokohamu, južno od Tokija, 3. veljače, nakon što je muškarcu koji se iskrcao u Hong Kongu utvrđena zaraza virusom.

Na brodu koji plovi pod britanskom zastavom nalazi se oko 3700 ljudi, među kojima šestero Hrvata.

Novinska agencija Kyodo je citirajući ministarstvo zdravstva objavila da je od 39 slučajeva 10 zaraženih članova posade a 29 putnika, te da su odvezeni u bolnicu.

Zdravstveni djelatnik zaražen je dok je pregledavao pacijente i posadu u razdoblju od 3. veljače.

Kambodža je u međuvremenu pristala primiti kruzer MS Westerdam sa 1455 putnika i 802 članova posade. Brod nisu htjeli primiti Tajland, Japan, Tajvan, Guam i Filipini strahujući od moguće zaraze.

