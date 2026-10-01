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tražili 685.000 eura

EPPO: Četvero uhićenih zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa

Piše HINA,
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EPPO: Četvero uhićenih zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa
Foto: 24sata
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Četiri osobe su uhićene zbog sumnje na pokušaj prijevare s potporama za obnovu nakon potresa, a istragu je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu.

Četiri osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti preko 68.000 eura bespovratnih potpora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je u četvrtak Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu (EPPO). Prema podacima EPPO-a, koji je u četvrtak pokrenuo istragu, osumnjičenici su kao vlasnici tvrtki od veljače do prosinca 2021. godine podnijeli Gradu Sisku prijave štete u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima svojih tvrtki.

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede na temelju tih prijava sastavilo zapisnike o verifikaciji štete, osumnjičenici su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli zahtjeve za isplatu potpora u ukupnom iznosu od 685.000 eura.

Od tog iznosa preko 582.000 eura, odnosno 85 posto, trebalo je biti financirano sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), dok je preostalih nešto više 102.000 eura, odnosno 15 posto, trebalo biti osigurano iz državnog proračuna.

Tijekom kontrole zahtjeva službenici Ministarstva poljoprivrede terenskom su provjerom utvrdili da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju pa tražena potpora nije isplaćena.

Osumnjičenici za subvencijsku prijevaru su uhićeni na zahtjev EPPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji sa zagrebačkom policijom.

EPPO navodi da su osumnjičeni pokušali ostvariti potpore namijenjene obnovi poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala stradalog u potresu koji je 29. prosinca 2020. pogodio sisačko područje

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