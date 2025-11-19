Obavijesti

News

SEKSUALNI PREDATOR I PEDOFIL

Epsteinova žrtva: 'On je imao penis u obliku limuna. Jako je bio mali. U erekciji pet cm...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

"Neki ljudi su opisali njegov penis kao jajolik. Ali ja mislim da je više oblika limuna. I jako je malen. U punoj erekciji oko pet centimetara", kaže Rina Oh, jedna od Epsteinovih žrtava...

Jeffrey Epstein, osuđeni pedofil i seksualni zlostavljač, imao je ekstremno deformiran penis u obliku limuna, kaže Rina Oh, koja već dulje vremena tvrdi kako je bila jedna od njegovih žrtva, javlja NY Post.

Oh, danas majka dvoje djece, smatra kako je minijaturni penis bio glavni okidač za poremećeno ponašanje Epsteinu. 

- Neki ljudi su opisali njegov penis kao jajolik. Ali ja mislim da je više oblika limuna. I jako je malen. U punoj erekciji oko pet centimetara - kaže Oh.

Epstein i njegova partnerica Ghislaine Maxwell namamili su Rinu u svoj poremećeni svijet tamo početkom 2000-ih. Glumili su da su zainteresirani za njenu umjetnost...

- Epstein i Maxwell imali su toksičnu vezu. Bila je jako ljubomorna. Bila je to baš čudna veza - kaže Rina.

Podsjećamo, Maxwell i Epstein neko su vrijeme bili u vezi, a i nakon prekida, pedofil Epstein nazivao ju je 'svojom glavnom djevojkom'. Ona je vrbovala djevojke za njega, neke žrtve su ispričale kako ih je podučavala o tajnama zadovoljavanja Epsteina...

- Nikad nisam mislila da između njih ima nešto romantično. Mislila sam da mu je nekakva suradnica, pogotovo kad bi ih vidjela da se svađaju. Gotovo svakodnevno su se vrijeđali - kaže Oh, javlja NY Post.

Podsjetimo, Epstein je, prema službenom izvještaju, počinio samoubojstvo u zatvoru u kolovozu 2019. godine. Mnogi sumnjaju u taj izvještaj, kamere su prestale raditi...

Maxwell je u zatvoru. Proglašena je krivom po pet od šest točaka optužnice - uključujući i najtežu optužbu, onu za seksualnu trgovinu maloljetnicima. Godine 2022. osuđena je na 20 godina zatvora.

OSTALO

