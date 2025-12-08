Erdogan i Orban dogovorili: Turska jamči nastavak opskrbe ruskim plinom za Mađarsku

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i mađarski premijer Viktor Orban dogovorili su da će Turska jamčiti da ruski plin može nastaviti teći u Mađarsku.

Mađarska je i dalje ovisna o ruskoj energiji od početka sukoba u Ukrajini, što je izazvalo kritike nekoliko saveznika u Europskoj uniji i NATO-u.

Zemlja je 2021. potpisala 15-godišnji ugovor s Rusijom o kupnji 4,5 milijardi prostornih metara plina godišnje i prošle godine povećala kupnju od Gazproma, uvozeći oko 7,5 milijardi putem plinovoda Turski tok.

"Danas sam se s predsjednikom složio da će Turska jamčiti rutu kako bismo mogli transportirati plin iz Rusije u Mađarsku", rekao je Orban na konferenciji za novinare koju je prenosio novi državni kanal M1.

Mađarska je ove godine primila 7,5 milijardi kubičnih metara plina putem plinovoda Turski tok. Prošli mjesec Sjedinjene Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina nakon što je Orban inzistirao na odgodi tijekom prijateljskog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Orban se također sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi krajem studenog. U to je vrijeme na Facebooku napisao da posjećuje Moskvu "kako bi osigurao opskrbu Mađarske energijom za zimu i sljedeću godinu".