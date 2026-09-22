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NE ISPUNJAVAJU DUŽNOST

Erdogan pozvao na reformu UN-a: 'Sustav nije pravedan...'

Piše HINA,
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Erdogan pozvao na reformu UN-a: 'Sustav nije pravedan...'
Foto: Mike Segar
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Turski predsjednik Tayyip Erdogan naglasio je potrebu za reformom UN-a kako bi se osiguralo pravednije predstavljanje svih zemalja, ističući da trenutni sustav ne može očuvati mir. U svom obraćanju, osudio je situaciju u Gazi te pozvao na akciju protiv nepravde prema Palestincima.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan je Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u utorak rekao da UN više ne može ispunjavati svoju dužnost očuvanja mira te je pozvao na reformu njegovog Vijeća sigurnosti. Erdogan godinama poziva na sveobuhvatniju i uključiviju strukturu Vijeća sigurnosti. "Priznajmo da sustav u kojem je volja više od 190 zemalja podložna hiru pet zemalja nije ni pravedan ni sposoban u potpunosti uspostaviti povjerenje", poručio je.

"Ujedinjeni narodi, osnovani prije 81 godine radi održavanja mira i sigurnosti, postali su nemoćni da ispune tu zadaću ili su u tome onemogućene", dodao je.

Erdogan je također osudio situaciju u Gazi, rekavši da "nitko s osjećajem za pravdu i savjest, kome su čovječnost, suosjećanje i milosrđe u srcu, ne može zažmiriti na oba oka" pred onim što se tamo događa.

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"(Palestinski predsjednik) Mahmud Abas ne može zauzeti svoje mjesto u ovoj dvorani dvije uzastopne godine. Ova nepravda protiv naše palestinske braće i sestara ranjava savjesti", kazao je Erdogan.

Pozvao je zemlje koje ne priznaju palestinsku državu da ponovo razmotre svoj stav, a sve države da povećaju pritisak na Izrael kako bi okončao rat u Gazi, koju je opisao kao "najnehumaniji, najsramotniji koncentracijski logor našeg doba".

Turska, članica NATO-a, jedna je od najglasnijih kritičara Izraela i njegovog rata u Gazi te tvrdi da njegovi napadi predstavljaju genocid. U više navrata je pozvala na međunarodne mjere protiv Izraela, koji poriče optužbe za genocid.

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