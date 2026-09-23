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OPĆA SKUPŠTINA UN-A

Erdogan prozvao Izrael pred cijelim svijetom. Pogledajte što se onda dogodilo u UN-u

Piše Filip Sulimanec,
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Erdogan prozvao Izrael pred cijelim svijetom. Pogledajte što se onda dogodilo u UN-u
Foto: Mike Segar
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U govoru zbog kojeg je izaslanstvo Izraela napustilo dvoranu, dok su palestinski predstavnici pljeskali, Erdogan se osvrnuo na kontinuirane izraelske ratne zločine u Gazi

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je izraelske akcije u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali u oštrom govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, piše Al Jazeera.

U govoru zbog kojeg je izaslanstvo Izraela napustilo dvoranu, dok su palestinski predstavnici pljeskali, Erdogan se osvrnuo na kontinuirane izraelske ratne zločine u Gazi i eskalaciju nasilja kolonizatora na okupiranoj Zapadnoj obali. „Uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa, pridonijeli smo prekidu vatre. No usprkos tom takozvanom prekidu vatre, više od 1300 civila ubijeno je u Gazi“, rekao je.

Iako su Hamas i druge palestinske skupine prihvatile drugu fazu listopadskog okvirnog sporazuma o prekidu vatre, kazao je kako „Izrael ne prekida svoje akcije u Gazi, a Zapadna obala prolazi kroz najteže razdoblje dok ilegalni izraelski doseljenici okupiraju regiju“.

Erdogan je Gazu opisao kao „najnehumaniji, najsramotniji koncentracijski logor našeg vremena“.

„Suočeni smo s genocidnim načinom razmišljanja koji se nikada ne može zasititi ubijanja. Nitko s ljudskošću, suosjećanjem ili savješću ne može okretati glavu“, dodao je.

Salman Shaikh, bivši dužnosnik UN-a koji je boravio u Gazi i osnivač organizacije The Shaikh Group, izjavio je da je „Erdogan apsolutno u pravu“. Za Al Jazeeru je rekao da je situacija u enklavi doista „vrlo, vrlo teška“, dodajući da su komentari koje je turski predsjednik iznio tijekom govora na Općoj skupštini UN-a bili značajni.

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„Ono što je bilo značajno u Erdoganovu govoru jest [ideja] da ne možemo dopustiti da ono što se događa u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali postane normalizirana situacija“, rekao je Shaikh, dodavši da je Turska „nezaobilazan regionalni i međunarodni akter koji obuhvaća mnoga geografska područja i organizacije“.

Erdogan je ustvrdio da je UN gurnut u „disfunkcionalnost“ te da „krvari“ u Palestini, Libanonu i Sudanu. Erdogan se osvrnuo i na odsutnost palestinskog predsjednika Mahmuda Abbasa na sastanku svjetskih čelnika u UN-u nakon što su Sjedinjene Američke Države odbile izdati vizu palestinskom čelniku za ulazak u zemlju – što je drugi put u dvije godine.

„Neka se zna da, iako predsjednik Abbas ne može biti s nama ovdje osobno, mi ćemo, kao i prošle godine, nastaviti biti glas slobodne i suverene države Palestine“, rekao je Erdogan.

Turski predsjednik se osvrnuo i na ruski rat protiv Ukrajine, poručivši kako je došao trenutak da se sukob privede kraju.

„Naša je iskrena nada okončati rat između Ukrajine i Rusije uz očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine“, rekao je.

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