Ipak, meteorolo\u0161ka vijest dana je obilna ki\u0161a koja je najvi\u0161e pogodila sjevernu Dalmaciju i ju\u017enu Liku. Ekstremne koli\u010dine oborine pale su u okolici Starigrada Paklenice i NP Paklenica. Prema podacima mre\u017ee postaja Pljusak.com, mjerna postaja Opsenica kraj Svetog Roka zabilje\u017eila je 154 litre ki\u0161e po kvadratnom metru do 18 sati. Postaja Seline \u2013 Mala Paklenica je zabilje\u017eila 153, a Starigrad Paklenica 151 litri ki\u0161e po kvadratnom metru.

Poprili\u010dna \u0161teta je po\u010dinjena u Selinama gdje su bujice nosile sve pred sobom, pa su vatrogasci imali pune ruke posla. Oborinske vode koja su stizale s padina ju\u017enog Velebita bile su pune mulja i kamenja. Tamo\u0161nji kamp pretrpio je zna\u010dajnu \u0161tetu.

U Zadru je palo 70 litara ki\u0161e po kvadratno metru. Za usporedbu, u Zadru prosje\u010dno u lipnju padne 50 litara ki\u0161e po kvadratnom metru. U srednjoj Dalmaciji najvi\u0161e ki\u0161e do 18 sati palo je u Zadvarju, 41 litra, a na jugu je najvi\u0161e palo u Grudi 58 litara po kvadratnom metru.

Ki\u0161a \u0107e prema kraju dana sve vi\u0161e slabila, a za zapada nastupa djelomi\u010dno razvedravanje. Uvod je to u stabilniji vikend pred nama, no dugotrajne stabilizacije nema jer \u0107e ve\u0107i dio sljede\u0107eg tjedna biti promjenjiv, uz povremenu ki\u0161u i pljuskove. Ljetnih vru\u0107ina nema na vidiku.

Ekstremne kiše u Dalmaciji: Bujica nosila sve pred sobom u Selinama, nastala velika šteta

Poprilična šteta je počinjena u Selinama gdje su bujice nosile sve pred sobom, pa su vatrogasci imali pune ruke posla. Oborinske vode koja su stizale s padina južnog Velebita bile su pune mulja i kamenja

<p>Tijekom petka ciklona se s pripadajućim frontalnim sustavom premještala preko Jadrana što je dalmatinskom području donijela vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu i jako jugo s olujnim udarima, javlja <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/ekstremno-nevrijeme-bujice-napravile-veliku-stetu-u-sjevernoj-dalmaciji-tesko-pogodena-okolica-starigrada-paklenice/">DalmacijaDanas</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bujica nosila sve pred sobom u Selinama</strong><br/> </p><p>Jugo je, prema podacima DHMZ-a, na splitskom području puhalo na udare do 97 km/h.</p><p>U drugom dijelu dana jugo je okretalo na oštro i lebić, a ponegdje je došlo do plavljenja nižih dijelova obale. Tako je u Visu došlo do prelijevanja mora preko nižih dijelova rive, a more je poslijepodne privremeno bilo preplavilo i splitsku Matejušku.</p><p>Ipak, meteorološka vijest dana je obilna kiša koja je najviše pogodila sjevernu Dalmaciju i južnu Liku. Ekstremne količine oborine pale su u okolici Starigrada Paklenice i NP Paklenica. Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, mjerna postaja Opsenica kraj Svetog Roka zabilježila je 154 litre kiše po kvadratnom metru do 18 sati. Postaja Seline – Mala Paklenica je zabilježila 153, a Starigrad Paklenica 151 litri kiše po kvadratnom metru.</p><p>Poprilična šteta je počinjena u Selinama gdje su bujice nosile sve pred sobom, pa su vatrogasci imali pune ruke posla. Oborinske vode koja su stizale s padina južnog Velebita bile su pune mulja i kamenja. Tamošnji kamp pretrpio je značajnu štetu.</p><p>U Zadru je palo 70 litara kiše po kvadratno metru. Za usporedbu, u Zadru prosječno u lipnju padne 50 litara kiše po kvadratnom metru. U srednjoj Dalmaciji najviše kiše do 18 sati palo je u Zadvarju, 41 litra, a na jugu je najviše palo u Grudi 58 litara po kvadratnom metru.</p><p>Kiša će prema kraju dana sve više slabila, a za zapada nastupa djelomično razvedravanje. Uvod je to u stabilniji vikend pred nama, no dugotrajne stabilizacije nema jer će veći dio sljedećeg tjedna biti promjenjiv, uz povremenu kišu i pljuskove. Ljetnih vrućina nema na vidiku.</p>