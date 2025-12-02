Estetski kirurg iz Zagreba htio ušutkati žene koje su se žalile na njega, stigla mu opomena!

Hrvatska liječnička komora, kako neslužbeno doznajemo, izrekla je opomenu estetskom kirurgu dr. Matiji Miletiću jer je bez znanja i privole pacijentice objavio na Instagram i Facebooku profilu klinike MM Medestica njezino ime i prezime te fotografiju nakon zahvata. Za komentar smo kontaktirali i dr. Miletića, koji nas je uputio na svoje odvjetnike.

- Jedan postupak je završen i to pomirbom, odnosno nije se išlo u dokazni postupak - kazali su nam njegovi odvjetnici.

Nakon što smo neslužbeno saznali informaciju kontaktirali smo prijaviteljicu koja nam je potvrdila da se vodio disciplinski postupak protiv liječnika Matije Miletića. U ovom slučaju, nakon što je liječnik priznao odgovornost, prijaviteljica, koja je tražila disciplinsku mjeru javni ukor, dala je prijedlog da se liječniku izrekne opomena. Kako saznajemo, taj disciplinski postupak na kraju se vodio mirnim putem.

- Prijavljeni liječnik je tražio da ja odustanem od prijave, a da će za uzvrat povući pet kaznenih prijava koje je podigao protiv mene. Moja odvjetnica Ana Olivari iz Odvjetničkog ureda Saša Pavličić Bekić ni ja nismo pristale na takvo "trgovanje" jer smo smatrale da to nije nikakvo mirno rješenje već da ćemo ići samo na opomenu - kazala je prijaviteljica.

Inače, riječ je o prijavama za kazneno djelo uvrede jer je svoje iskustvo s dr. Miletićem dijelila sa ženama iz grupe Žrtve estetskih zahvata i doktora. Općinski građanski sud u Zagrebu i Županijski sud u Vukovaru odbili su Miletiću prijedlog da se grupa ukine i zabrani ženama izmjenjivati mišljenja o čemu smo pisali krajem ožujka ove godine. Tad smo pitali Hrvatsku liječničku komoru (HLK) vode li se pred Komorom disciplinski postupci protiv navedenog liječnika. Evo što su nam odgovorili.

- Pred disciplinskim tijelima HLK-a vode se postupci protiv navedenog liječnika, a do sada nije izrečena niti jedna pravomoćna mjera. HLK ne obavještava medije niti javnost o detaljima postupaka koji su u tijeku - kazali su nam iz HLK.

Foto: Privani album

Osim što je dr. Miletić prekršio liječnički kodeks, objavom imena i prezimena i fotografije pacijantice bez njezine privole povrijedio je i Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), Zakon o liječništvu, kojim je definirano da sve što sazna o pacijentu mora čuvati kao liječničku tajnu te Zakon o zaštiti pacijenata koji jamči pacijentu pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na njegovo zdravlje.

"Operacija gornjih vjeđa otvara oči i čini pogled senzualnim kao i kod naše zadovoljne pacijentice" njezino ime i prezime te fotografiju na kojoj se vide rezultati zahvata kojem se podvrgnula objavio je dr. Miletić 30 i 31. prosinca 2023. Objavu je "začinio" emotikonom dvije čaše šampanjca.

Čim je za objavu saznala od drugih, žena se 2. siječnja 2024. mailom obratila dr. Miletiću i zatražila uklanjanje njezine fotografije, imena i prezimena jer ih je objavio bez njezina znanja i privole. Objava je bila javno dostupna deset dana, a prijaviteljica je za nju saznala od trećih osoba. Zbog kršenja GDPR-a, žena se, doznajemo, obratila i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Analizirajući slučaj zaključili su da je dr. Miletić povrijedio više članaka Opće uredbe o zaštiti podataka pa i one koji se odnose na objavu osjetljivih osobnih podaka o zdravlju. U svrhu marketinga, navode, javno su objavljeni podaci o zdravlju, kao posebno osjetljivi podaci čija obrada je zabranjena.

Povjerenstvo za etiku HLK prijaviteljici je odmah, nakon što im se obratila, odgovorilo kako smatraju da je dr. Matija Miletić, spec. Kirurgije, prekršio Kodeks medicinske etike te da može pokrenuti disciplinski postupak pred Časnim sudom HLK. Mišljenje stručnog tijela u obzir je uzela i Agencija, koja je dr. Miletiću izrekla službenu opomenu. Smatrali su to dostatnom mjerom budući da se o odredbe GDPR-a ogriješio prvi puta. Ako to ponovno učini može očekivati novčanu kaznu, koje su za takve povrede odredbi "paprene".

Pred Povjerenstvom HLK, doznajemo, Miletić je tvrdio da je pacijentica na uobičajen način pristala na upotrebu fotografija u marketinške svrhe, a da ju je zbog komplikacija prilikom drugog zahvata povukla. No, Povjerenstvo je smatralo da se dostava fotografije putem Whatsappa ne smatra suglasnošću za objavu na društvenim mrežama gdje to postaje dostupno javnosti niti je takvo postupanje prihvatljivo s etičke strane. Opravdavanje postupanja kao uobičajenog, smatraju, ne čini ga ispravnim s pravne ili etičke strane. Dapače, povrijedio joj je pravo na privatnost i javno iznio njezine detalje odnosno kojem se zahvatu podvrgnula bez njezina pristanka.